Удаление сыграло злую шутку: "Шахтер" выбил "Динамо" из Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Решающим стало удаление Михавко в первом тайме, после которого киевляне пропустили трижды.

Удаление Михавка и гол Мендозы

"Динамо" активно начало встречу, однако впоследствии "Шахтер" перехватил инициативу и стал чаще контролировать мяч. На 30-й минуте киевляне остались в меньшинстве: защитник Тарас Михавко получил прямую красную карточку за отмашку в борьбе с Олегом Очеретько. Сам Очеретько за этот эпизод был предупрежден.

А уже в конце первого тайма "горняки" воспользовались численным преимуществом. На 43-й минуте после суеты в штрафной "Динамо" мяч оказался у Глейкера Мендозы, который мощным ударом открыл счет.

Алиссон и Изаки довели дело до разгрома

Во втором тайме "Шахтер" продолжил атаковать и на 74-й минуте удвоил преимущество. Алиссон прошел по правому флангу и исполнил навес, а Изаки Силва головой отправил мяч в ворота Георгия Бущана.

На 87-й минуте Алиссон и сам отличился голом: Изаки Силва сбросил ему мяч, после чего бразилец пробил в правый угол и установил окончательный счет 3:0.

В компенсированное время "Динамо" потеряло еще одного игрока: красную карточку получил Алиу Тиаре. Киевляне завершили поединок в девять.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Шахтер" – "Динамо" – 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: Мендоса, 43, Изаки, 74, Алиссон, 87.

Удаление: Михавко, 30, Тиаре, 90+2.

"Шахтер" вышел в четвертьфинал

Победа над "Динамо" позволила "Шахтеру" продолжить борьбу за Кубок Украины. Для киевлян, являющихся действующими обладателями трофея, турнир завершился на стадии 1/8 финала.

"Горняки" также продолжили серию побед над принципиальным соперником до трех матчей подряд. В то же время, эта победа стала для команды первой в последних трех поединках после поражения от "Интера" в Лиге чемпионов и ничьей с "Зарей" в УПЛ.