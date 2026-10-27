Удаление сыграло злую шутку: "Шахтер" выбил "Динамо" из Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Решающим стало удаление Михавко в первом тайме, после которого киевляне пропустили трижды.
О ходе и результате матча рассказывает Sport RBC.UA.
"Динамо" активно начало встречу, однако впоследствии "Шахтер" перехватил инициативу и стал чаще контролировать мяч. На 30-й минуте киевляне остались в меньшинстве: защитник Тарас Михавко получил прямую красную карточку за отмашку в борьбе с Олегом Очеретько. Сам Очеретько за этот эпизод был предупрежден.
А уже в конце первого тайма "горняки" воспользовались численным преимуществом. На 43-й минуте после суеты в штрафной "Динамо" мяч оказался у Глейкера Мендозы, который мощным ударом открыл счет.
Во втором тайме "Шахтер" продолжил атаковать и на 74-й минуте удвоил преимущество. Алиссон прошел по правому флангу и исполнил навес, а Изаки Силва головой отправил мяч в ворота Георгия Бущана.
На 87-й минуте Алиссон и сам отличился голом: Изаки Силва сбросил ему мяч, после чего бразилец пробил в правый угол и установил окончательный счет 3:0.
В компенсированное время "Динамо" потеряло еще одного игрока: красную карточку получил Алиу Тиаре. Киевляне завершили поединок в девять.
Кубок Украины, 1/8 финала
"Шахтер" – "Динамо" – 3:0 (1:0, 2:0)
Голы: Мендоса, 43, Изаки, 74, Алиссон, 87.
Удаление: Михавко, 30, Тиаре, 90+2.
Победа над "Динамо" позволила "Шахтеру" продолжить борьбу за Кубок Украины. Для киевлян, являющихся действующими обладателями трофея, турнир завершился на стадии 1/8 финала.
"Горняки" также продолжили серию побед над принципиальным соперником до трех матчей подряд. В то же время, эта победа стала для команды первой в последних трех поединках после поражения от "Интера" в Лиге чемпионов и ничьей с "Зарей" в УПЛ.
Ранее мы сообщали, что в первом кубковом матче игрового дня "Верес" минимально победил "Левый Берег" в Кубке Украины.