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Другое 27 октября 2026 · 18:36

Олимпийский финал: саблистка Комащук в третий раз выиграла Кубок Украины по фехтованию

В финале соревнований в Ужгороде одесситка одолела землячку Елену Кровацкую, а Юрий Цап во второй раз получил титул среди мужчин
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олимпийский финал: саблистка Комащук в третий раз выиграла Кубок Украины по фехтованию
Комащук второй раз подряд празднует победу (Фото: Алина Рапинец, Федерация фехтования Украины)

26 октября в Ужгороде стартовал Кубок Украины по фехтованию сезона-2026/27. В первый соревновательный день определились победители личных турниров по сабле: Алина Комащук защитила титул, а Юрий Цап стал обладателем трофея во второй раз в карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины .

Комащук победила в финале двух олимпийских чемпионок

Олимпийская чемпионка Алина Комащук из Одессы стала победительницей женского личного турнира по фехтованию на саблях. В финале она встретилась с землячкой Еленой Кравацкой – также олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в командных соревнованиях.

После первой половины поединка Комащук уступала со счетом 7:8, однако уверенно провела вторую часть встречи и победила – 15:9. Для спортсменки это уже третье золото Кубка Украины и второй титул.

Бронзовые награды завоевали представительницы Николаева Александра Бондарь и Виктория Коротченко. В полуфиналах они уступили соответственно Кравацкой (8:15) и Комащук (7:15).

Итоговая тройка призерок женского турнира:

  1. Алина Комащук (Одесса);
  2. Елена Кравацкая (Одесса);
  3. Александра Бондарь и Виктория Коротченко (обе – Николаев).

Цап второй раз выиграл Кубок Украины

В мужском личном турнире с сабли победил николаевец Юрий Цап. Он во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка Украины.

Соревнования собрали участников и участниц из Киева, Николаева, Одессы, Черкасс, Нетишина и Ровно. Женский турнир объединил 43 саблистки, а всего в личных соревнованиях по этому виду оружия приняли участие более 80 спортсменов и спортсменок.

Кубок Украины впервые за два года принимает Ужгород

Турнир, начавшийся 26 октября, стал первым всеукраинским взрослым соревнованием сезона-2026/27. После двух лет проведения в столице Кубок Украины сменил локацию и переехал в Ужгород.

Соревнования сохранили комплексный формат: в трех видах оружия разыграют 12 комплектов наград.

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Теги: Кубок Украины Спортсмены
Главные матчи
Кубок Украины 27 октября 18:00
Шахтер - : - Динамо
Серия А 27 октября 19:30
Сассуоло - : - Лацио
Серия А 27 октября 21:45
Торино - : - Комо
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