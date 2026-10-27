Олимпийский финал: саблистка Комащук в третий раз выиграла Кубок Украины по фехтованию

26 октября в Ужгороде стартовал Кубок Украины по фехтованию сезона-2026/27. В первый соревновательный день определились победители личных турниров по сабле: Алина Комащук защитила титул, а Юрий Цап стал обладателем трофея во второй раз в карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию фехтования Украины .

Комащук победила в финале двух олимпийских чемпионок

Олимпийская чемпионка Алина Комащук из Одессы стала победительницей женского личного турнира по фехтованию на саблях. В финале она встретилась с землячкой Еленой Кравацкой – также олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в командных соревнованиях.

После первой половины поединка Комащук уступала со счетом 7:8, однако уверенно провела вторую часть встречи и победила – 15:9. Для спортсменки это уже третье золото Кубка Украины и второй титул.

Бронзовые награды завоевали представительницы Николаева Александра Бондарь и Виктория Коротченко. В полуфиналах они уступили соответственно Кравацкой (8:15) и Комащук (7:15).

Итоговая тройка призерок женского турнира:

Алина Комащук (Одесса); Елена Кравацкая (Одесса); Александра Бондарь и Виктория Коротченко (обе – Николаев).

Цап второй раз выиграл Кубок Украины

В мужском личном турнире с сабли победил николаевец Юрий Цап. Он во второй раз в своей карьере стал обладателем Кубка Украины.

Соревнования собрали участников и участниц из Киева, Николаева, Одессы, Черкасс, Нетишина и Ровно. Женский турнир объединил 43 саблистки, а всего в личных соревнованиях по этому виду оружия приняли участие более 80 спортсменов и спортсменок.

Кубок Украины впервые за два года принимает Ужгород

Турнир, начавшийся 26 октября, стал первым всеукраинским взрослым соревнованием сезона-2026/27. После двух лет проведения в столице Кубок Украины сменил локацию и переехал в Ужгород.

Соревнования сохранили комплексный формат: в трех видах оружия разыграют 12 комплектов наград.