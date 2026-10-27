"82,38 меня немного расслабили": Михаил Кохан о рекорде и планах на 2027 год

Михаил Кохан – украинский легкоатлет, выступающий в метании молота. В этом сезоне Михаилу удалось обновить персональный рекорд, установив показатель 82,38 метра. В интервью Sport RBC.UA он поделился своими ощущениями по отношению к прошлому сезону, рассказал об основных акцентах подготовки к соревнованиям в 2027-м, а также открыл секрет своего питания.

Итоги сезона-2026

– Михаил, сезон завершился, как ты его глобально для себя оцениваешь? С одной стороны, был персональный рекорд, с другой – ты был не очень доволен второй половиной сезона.

– Сезон почти удался. Первая половина – так точно, а над второй нужно немного поработать. В принципе, мы уже провели анализ, поняли, что не так. Поэтому на следующий год учтем эти нюансы и воплотим наш план в реальность.

– Нет ли у тебя мысли, что личный рекорд 82,38 сыграл с тобой определенную злую шутку, заставляя постоянно думать, способен ли ты улучшить это достижение?

– Ну как превзойти мой рекорд мы с командой знаем. Эти 82,38 показали, что мы двигаемся в правильном направлении и это самое главное: когда есть рост результатов, значит, все было сделано хорошо. Что касается второй половины сезона… Немножко эти 82,38 где-то меня расслабили. А сезон и подготовку нужно топить до конца.

– А на тренировках на какое наибольшее расстояние ты бросал молот?

– 77 метров. На тренировках же никто не заценит, как далеко ты бросаешь. Там отрабатывается техника, а на соревнованиях уже подключается сила.

Планы на 2027 год

– Сейчас у тебя межсезонье, а когда стартует подготовка к следующему сезону? С каких этапов она будет состоять?

– Из двух этапов: в июне у нас Европейские Игры, а затем в сентябре – чемпионат мира. Поэтому это два основных старта, к которым мы будем готовиться.

– Твоя подготовка будет проходить в Украине или за границей?

– Пока не знаю. Зимой планирую все-таки тренироваться за границей, посредством и содействия Министерства молодежи и спорта Украины. В этом году мы вернулись в Украину в августе, после чемпионата Европы. И мне нужно было поехать еще на несколько соревнований, а это было тяжело. Едешь 20+ часов, потом нужно восстановиться после дороги, настроиться на соревнование. Здесь бы выезжать раньше, но никто дополнительно не оплатит твое пребывание на месте соревнований… Поэтому посмотрим, как в следующем году будет лучше.

– Ты бываешь в большом количестве разных стран. Где тебе было сложнее всего акклиматизироваться?

– Мне еще только 25 лет, поэтому мне акклиматизация пока дается нормально.

Михаил Кохан (фото: Getty Images)

Метание молота требует особого рациона

– Твой вид спорта требует много физической силы. Из чего состоит твой рацион, сколько еды у тебя в сутки?

– Это завтрак, обед, потом после дневного сна нужно что-нибудь перекусить. Еще у меня есть прием пищи после второй тренировки. Ну и где-нибудь ужин в 23:30 примерно. Пять приемов пищи – три полноценных и два дополнительных.

– На двух последних Олимпиадах, кстати, много говорилось о еде. В Токио она в принципе специфична, а вот Париж-2024 получил не слишком положительные отзывы. Как тебе?

– Мне все понравилось. В Токио было вообще топ. В Париже было многообразие: сегодня можешь попробовать азиатскую кухню, завтра европейскую, послезавтра – американскую. Можно миксовать спокойно, всё было вкусно.