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Інше 27 жовтня 2026 · 07:00

"82,38 мене трішки розслабили": Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік

Український легкоатлет поспілкувався зі Sport RBC.UA, підбивши підсумки сезону-2026
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"82,38 мене трішки розслабили": Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік
Михайло Кохан (фото: Getty Images)

Михайло Кохан – український легкоатлет, який виступає у метанні молоту. Цього сезону Михайлові вдалося оновити персональний рекорд, встановивши показник 82,38 метри. В інтерв'ю Sport RBC.UA він поділився своїми відчуттями щодо минулого сезону, розповів про основні акценти підготовки до змагань у 2027-му, а також привідкрив секрет свого харчування.

Підсумки сезону-2026

– Михайло, сезон завершився, як ти його глобально для себе оцінюєш? З одного боку, був персональний рекорд, з іншого – ти був не дуже задоволений другою половиною сезону.

– Сезон майже вдався. Перша половина – так точно, а над другою потрібно трішки попрацювати. В принципі, ми вже зробили аналіз, зрозуміли, що не так. Тому наступного року врахуємо ці нюанси і втілимо наш план в реальність.

– Чи немає у тебе думки, що особистий рекорд 82,38 зіграв з тобою певний злий жарт, змушуючи постійно думати, чи здатен ти покращити це досягнення?

– Ну, як перевершити мій рекорд ми з командою знаємо. Ці 82,38 показали, що ми рухаємося у правильному напрямку і це найголовніше: коли є зростання результатів, значить все було зроблено добре. Щодо другої половини сезону… Трішки ці 82,38 десь мене розслабили. А сезон і підготовку потрібно топити до кінця.

– А на тренуваннях на яку найбільшу відстань ти кидав молот?

– 77 метрів. На тренуваннях же ж ніхто не зацінить, як далеко ти кидаєш. Там відпрацьовується техніка, а на змаганнях вже підключається сила.

Плани на 2027 рік

– Зараз у тебе міжсезоння, а коли стартує підготовка до наступного сезону? З яких етапів вона складатиметься?

– З двох етапів: у червні у нас Європейські Ігри, а потім у вересні – чемпіонат світу. Тому це два основних старти, до яких ми будемо готуватися.

– Твоя підготовка проходитиме в Україні чи закордоном?

– Поки що не знаю. Взимку планую все ж таки тренуватися за кордоном, за допомогою і сприяння Міністерства молоді та спорту України. Цього року ми повернулися до України в серпні, після чемпіонату Європи. І мені потрібно було поїхати ще на кілька змагань, а це було важко. Їдеш 20+ годин, потім треба відновитися після дороги, налаштуватися на змагання. Тут би виїжджати раніше, але ж ніхто додатково не оплатить твоє перебування на місці змагань… Тому подивимося, як наступного року буде краще.

– Ти буваєш у великій кількості різних країн. Де тобі було найскладніше акліматизуватися?

– Мені ще тільки 25 років, тому мені акліматизація поки що дається нормально.

&quot;82,38 мене трішки розслабили&quot;: Михайло Кохан про рекорд і плани на 2027 рік
Михайло Кохан (фото: Getty Images)

Метання молоту потребує особливого раціону

– Твій вид спорту потребує багато фізичної сили. З чого складається твій раціон, скільки прийомів їжі у тебе на добу?

– Це сніданок, обід, потім після денного сну треба щось перекусити. Ще у мене є прийом їжі після другого тренування. Ну і десь вечеря о 23:30 приблизно. П'ять прийомів їжі - три повноцінні і два додаткові.

– На двох останніх Олімпіадах, до речі, багато говорилося про їжу. В Токіо вона в принципі специфічна, а от Париж-2024 отримав не надто схвальні відгуки. Як тобі?

– Мені все сподобалося. У Токіо було взагалі топ. У Парижі було різноманіття: сьогодні можеш спробувати азіатську кухню, завтра європейську, післязавтра - американську. Можна міксувати спокійно, все було смачно.

Теги: Легка атлетика
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