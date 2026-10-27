Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026"

Англійський нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн офіційно став володарем "Золотого м'яча" 2026 року. Урочиста церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди світового футболу відбулася в понеділок, 26 жовтня, у Лондоні.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Здобуття нагороди 33-річним форвардом стало унікальним прецедентом у сучасному футболі. Кейн виборов "Золотий м'яч", не вигравши у 2026 році ані Лігу чемпіонів з "Баварією", ані чемпіонат світу у складі збірної Англії. В обох турнірах його команди зупинилися на стадії півфіналу.
Подібний прецедент без урахування епохи Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду востаннє траплявся ще у 2005 році, коли володарем трофею став бразилець Роналдіньйо.
Ключовим фактором для голосуючих стала фантастична результативність англійця. У сезоні-2025/26 він виборов "Золоту бутсу" з 36 голами в Бундеслізі, а загалом на рівні клубу та збірної забив астрономічні 73 м'ячі за сезон.
Перемога Гаррі Кейна перервала чвертьвікову паузу для англійського футболу. Востаннє представник Англії отримував "Золотий м'яч" 25 років тому – у 2001 році, коли ця вершина підкорилася нападнику Майклу Оуену.
До цього найкращим результатом Кейна в голосуванні за головну індивідуальну нагороду було 10-те місце, яке він тричі посідав починаючи з 2017 року.
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