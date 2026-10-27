rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 27 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 27 жовтня 2026 · 00:35

Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026"

Гаррі Кейн здобув найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду в Лондоні
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026"
Гаррі Кейн (фото:

Англійський нападник мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн офіційно став володарем "Золотого м'яча" 2026 року. Урочиста церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної нагороди світового футболу відбулася в понеділок, 26 жовтня, у Лондоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Унікальне досягнення без топ-трофеїв

Здобуття нагороди 33-річним форвардом стало унікальним прецедентом у сучасному футболі. Кейн виборов "Золотий м'яч", не вигравши у 2026 році ані Лігу чемпіонів з "Баварією", ані чемпіонат світу у складі збірної Англії. В обох турнірах його команди зупинилися на стадії півфіналу.

Подібний прецедент без урахування епохи Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду востаннє траплявся ще у 2005 році, коли володарем трофею став бразилець Роналдіньйо.

Ключовим фактором для голосуючих стала фантастична результативність англійця. У сезоні-2025/26 він виборов "Золоту бутсу" з 36 голами в Бундеслізі, а загалом на рівні клубу та збірної забив астрономічні 73 м'ячі за сезон.

Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар &quot;Золотого м'яча-2026&quot;

Історичний успіх для всієї Англії

Перемога Гаррі Кейна перервала чвертьвікову паузу для англійського футболу. Востаннє представник Англії отримував "Золотий м'яч" 25 років тому – у 2001 році, коли ця вершина підкорилася нападнику Майклу Оуену.

До цього найкращим результатом Кейна в голосуванні за головну індивідуальну нагороду було 10-те місце, яке він тричі посідав починаючи з 2017 року.

Раніше Забарний з ПСЖ дізнався дату фіналу Міжконтинентального кубка.

Теги: Футбол Золотий м'яч
Головні матчі
Ліга 1 26 жовтня 21:30
ПСЖ - : - Ліон
Ла Ліга 26 жовтня 22:00
Севілья - : - Осасуна
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026" Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026" "Шахтар" оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України "Шахтар" оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю"
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"