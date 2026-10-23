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Футбол 23 жовтня 2026 · 13:29

Забарний з ПСЖ дізнався дату фіналу Міжконтинентального кубка: хто стане суперником

Паризький клуб захищатиме титул
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Забарний з ПСЖ дізнався дату фіналу Міжконтинентального кубка: хто стане суперником
Ілля Забарний (фото: Getty Images)

ФІФА визначила дату та місце проведення фіналу Міжконтинентального кубка 2026 року. Чинний володар трофея ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний, зіграє вирішальний матч у Катарі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації.

Коли відбудеться фінал

Фінал Міжконтинентального кубка ФІФА відбудеться 16 грудня 2026 року на стадіоні "Ахмад бін Алі" в Ер-Раяні, Катар. ПСЖ, який переміг у Лізі чемпіонів сезону-2025/26, зіграє проти найкращої команди турніру Кубок виклику (Challenger Cup).

Парижани є чинними володарями трофея. У фіналі попереднього розіграшу в грудні 2025 року команда Луїса Енріке перемогла бразильський "Фламенго" в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.

Як визначать суперників парижан

Катар господаритиме на трьох заключних поєдинках змагань. Парижани потрапили до фіналу напряму, тоді як ім'я їхнього суперника визначиться за підсумками кількох попередніх раундів:

  • 9 грудня (Дербі Америки): на стадіоні "Джассім бін Хамад" у Досі мексиканська "Депортіво Толука" (володар Кубка чемпіонів КОНКАКАФ) зіграє проти переможця Кубка Лібертадорес-2026. Фіналістами південноамериканського турніру стали аргентинський "Естудіантес" та бразильський "Палмейрас", які розіграють трофей 28 листопада.
  • 12 грудня (Кубок виклику): переможець "Дербі Америки" зустрінеться із південноафриканським клубом "Мамелоді Сандаунз", який здобув титул чемпіона Африки.

Тріумфатор матчу за Кубок виклику й вийде до фіналу, де 16 грудня змагатиметься за головний трофей проти ПСЖ.

Забарний з ПСЖ дізнався дату фіналу Міжконтинентального кубка: хто стане суперником

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Теги: Футбол ФІФА ПСЖ
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