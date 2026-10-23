Забарний з ПСЖ дізнався дату фіналу Міжконтинентального кубка: хто стане суперником

ФІФА визначила дату та місце проведення фіналу Міжконтинентального кубка 2026 року. Чинний володар трофея ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний, зіграє вирішальний матч у Катарі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації.
Фінал Міжконтинентального кубка ФІФА відбудеться 16 грудня 2026 року на стадіоні "Ахмад бін Алі" в Ер-Раяні, Катар. ПСЖ, який переміг у Лізі чемпіонів сезону-2025/26, зіграє проти найкращої команди турніру Кубок виклику (Challenger Cup).
Парижани є чинними володарями трофея. У фіналі попереднього розіграшу в грудні 2025 року команда Луїса Енріке перемогла бразильський "Фламенго" в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.
Катар господаритиме на трьох заключних поєдинках змагань. Парижани потрапили до фіналу напряму, тоді як ім'я їхнього суперника визначиться за підсумками кількох попередніх раундів:
Тріумфатор матчу за Кубок виклику й вийде до фіналу, де 16 грудня змагатиметься за головний трофей проти ПСЖ.
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