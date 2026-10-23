rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 23 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Зимові види Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимові види 23 жовтня 2026 · 10:52

Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео)

Лідери "Ойлерз" набрали 10 очок на двох у божевільному матчі з "Кароліною"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Феєрія в Едмонтоні та рекорд Макдевіда: результати насиченого ігрового дня в НХЛ (відео)
Гравці "Едмонтона" після перемоги над "Кароліною" (фото: x.com/EdmontonOilers)

У Національній хокейній лізі відбувся черговий великий ігровий день регулярного чемпіонату. Центральною подією стала надрезультативна дуель "Едмонтона" та лідера Східної конференції "Кароліни", а також впевнені звитяги "Бостона", "Торонто" та "Сан-Хосе".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Феноменальний рекорд Макдевіда

Справжнє шоу влаштували "Едмонтон" та "Кароліна", закинувши 10 шайб у основний час, після чого доля зустрічі вирішувалася у серії булітів, де сильнішими виявилися господарі (6:5). Зірковий дует "Нафтовиків" Коннор Макдевід та Леон Драйзайтль набрали по 5 очок кожен (по 2 голи та 3 асисти).

Завдяки цьому капітан "Едмонтона" досяг позначки у 30 очок усього за 10 матчів сезону, встановивши новий абсолютний рекорд НХЛ.

Ця звитяга дозволила "Ойлерз" очолити Західну конференцію. Перехопити лідерство вдалося завдяки черговій осічці "Вегаса", який вдруге поспіль зазнав розгромної поразки з рахунком 2:6, цього разу від "Сент-Луїса".

Декласування від "Ведмедів" та інші результати

Переконливу гру продовжує демонструвати "Бостон", який розтрощив "Нешвілл" з рахунком 6:0. По 4 результативні бали до свого доробку записали Давід Пастрняк та Чарлі Макевой, закріпивши команду в топ-2 Сходу.

Серед інших яскравих зустрічей варто відзначити результативну перемогу "Торонто" над "Рейнджерс" (5:4) та впевнену звитягу "Сан-Хосе" у грі з "Оттавою" (6:2).

Результати ігрового дня НХЛ:

  • "Бостон" – "Нешвілл" – 6:0
  • "Торонто" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 5:4
  • "Оттава" – "Сан-Хосе" – 6:2
  • "Нью-Джерсі" – "Анахайм" – 4:1
  • "Піттсбург" – "Флорида" – 4:0
  • "Нью-Йорк Айлендерс" – "Лос-Анджелес" – 3:2 ОТ
  • "Сент-Луїс" – "Вегас" – 6:2
  • "Даллас" – "Вінніпег" – 3:2 ОТ
  • "Калгарі" – "Міннесота" – 2:1
  • "Едмонтон" – "Кароліна" – 6:5 Б
  • "Сіетл" – "Юта" – 5:3
  • "Ванкувер" – "Детройт" – 2:5

Раніше ми розповіли, як київський "Сокіл" упустив історичний шанс у Континентальному кубку.

Теги: Хокей НХЛ
Головні матчі
УПЛ 23 жовтня 13:00
Полісся - : - Оболонь
УПЛ 23 жовтня 13:00
Динамо - : - Кудрівка
УПЛ 23 жовтня 13:00
Верес - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео) Леброн проти колишньої команди та камбек із "мінус 29": чим здивувала ніч у НБА (відео) Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках
Точки зору
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст