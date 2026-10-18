Драма в овертаймі: "Сокіл" упустив історичний шанс у Континентальному кубку

Київський "Сокіл" у драматичному матчі вирішального туру групового етапу Континентального кубка поступився латвійському "Мого". Кияни вигравали з перевагою у дві шайби, проте не змогли втримати переможний результат і вибули з турніру.

Драматичний сценарій та втрачена перевага

Рахунок у зустрічі на початку другого періоду відкрив нападник "Сокола" Данило Тищенко. Хоча латвійці швидко відновили паритет у більшості, Денис Бородай та Валентин Бурдаков вивели київську команду вперед – 3:1. "Сокіл" впевнено контролював хід поєдинку та перебував за крок від виходу до наступного раунду змагань.

Проте наприкінці третього періоду "Мого" організував камбек, зрівнявши рахунок за дві хвилини до фінальної сирени. Гра перейшла в овертайм, де на 64-й хвилині вирішальну шайбу у ворота киян закинув Гінтс Мейя – 4:3 на користь латвійського колективу.

Континентальний кубок. Група A. 3-й тур

"Мого" (Рига, Латвія) – "Сокіл" (Київ, Україна) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайби: 21:26 Тищенко (Мазур, Янішевський) - 0:1, 23:22 Зелубовскіс (Сотнікс) - 1:1, 34:50 Бородай (Тимченко, Захаров) - 1:2, 50:55 Бурдаков (Д.Жеребко, Кальсін) - 1:3, 55:38 Берзінс - 2:3, 57:53 Земетіс (Грінбергс) - 3:3, в овертаймі 03:45 Мейя - 4:3

Підсумки виступів киян у єврокубку

Поразка в овертаймі принесла "Соколу" лише одне очко, що зафіксувало підсумкові 7 балів у турнірній таблиці групи А. Переможцем квартету став саме "Мого" з 8 очками, який і здобув єдину путівку до другого раунду Континентального кубка.

У наступному раунді латвійський клуб зіграє проти британського "Белфаст Джаєнтс", польського "Катовіце" та французького "Руана".