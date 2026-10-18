Драма в овертайме: "Сокол" упустил исторический шанс в Континентальном кубке

Киевский "Сокол" в драматическом матче решающего тура группового этапа Континентального кубка уступил латвийскому "Моему". Киевляне выигрывали с преимуществом в две шайбы, однако не смогли удержать победный результат и выбыли из турнира.

Драматический сценарий и упущенное преимущество

Счет во встрече в начале второго периода открыл нападающий "Сокола" Даниил Тищенко. Хотя латвийцы быстро восстановили паритет в большинстве, Денис Бородай и Валентин Бурдаков вывели киевскую команду вперед – 3:1. "Сокол" уверенно контролировал ход поединка и находился в шаге от выхода в следующий раунд соревнований.

Однако в конце третьего периода "Мого" организовал камбек, сравнив счет за две минуты до финальной сирены. Игра перешла в овертайм, где на 64-й минуте решающую шайбу в ворота киевлян забросил Гинтс Мэйя – 4:3 в пользу латвийского коллектива.

Континентальный кубок. Группа A. 3-й тур

"Мого" (Рига, Латвия) – "Сокол" (Киев, Украина) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайбы: 21:26 Тищенко (Мазур, Янишевский) – 0:1, 23:22 Зелубовскис (Сотникс) – 1:1, 34:50 Бородай (Тимченко, Захаров) – 1:2, 50:55 Бурдаков (Д.Жеребко, Кальсин) 2:3, 57:53 Земетис (Гринбергс) – 3:3, в овертайме 03:45 Мэйя – 4:3

Итоги выступлений киевлян в еврокубке

Поражение в овертайме принесло "Соколу" лишь одно очко, зафиксировавшее итоговые 7 баллов в турнирной таблице группы А. Победителем квартета стал именно "Мого" с 8 очками, который и получил единственную путевку во второй раунд Континентального кубка.

В следующем раунде латвийский клуб сыграет против британского "Белфаст Джаентс", польского "Катовице" и французского "Руана".