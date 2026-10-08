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Зимние виды 08 октября 2026 · 21:52

С хет-триком экс-игрока "Сокола": чемпион Украины потерпел сенсационное поражение

Новичок чемпионата Украины по хоккею продолжает удивлять
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С хет-триком экс-игрока "Сокола": чемпион Украины потерпел сенсационное поражение
"Шершни" шокировали чемпиона (Фото: shershni_hockey, Instagram)
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В четверг, 8 октября, киевский "Сокол" потерпел первое поражение в сезоне. В рамках чемпионата Украины по хоккею действующий чемпион уступил богуславскому "Шершням".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу "Сокола".

Течение встречи

Первую шайбу в матче в конце первого периода забросил Кальсин. Это преимущество держалось до начала второго периода. Тогда форвард Михаил Цюра сравнял счет.

А уже в заключительной 20-минутке 20-летний нападающий с опытом выступлений за "Сокол" оформил хет-трик. В конце матча Жеребко смог сократить отставание – однако финальная сирена зафиксировала победу новичка.

Чемпионат Украины по хоккею

"Шершни" - "Сокол" - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Кальсин, 14, Д.Жеребко, 53 – Цюра, 27, 43, 47.

Ситуация на старте чемпионата

Благодаря этой победе "Шершни" вышли на первое место. У клуба из Богуслава есть 8 очков после трех матчей.

Второе место с 6 очками занимает "Сокол", а "Одесщина" набрала 5 очков и занимает третье место.

Ранее мы сообщали, что "Сокол" за 17 секунд шокировал "Одесщину" в чемпионате Украины по хоккею.

Теги: Хоккей Чемпионат Украины Сокол
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