Львовские "Карпаты" одержали историческую победу над луганской "Зарей" в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги. Единственный гол во встрече забил Ян Костенко, помог команде впервые обыграть соперника в чемпионате Украины и подняться на четвертую строчку турнирной таблицы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Гол Костенко и отмененное взятие ворот

Поединок на стадионе Украина во Львове начался с активных действий хозяев. "Карпаты" пытались захватить инициативу, однако луганчане отвечали опасными контратаками.

Обе команды регулярно доводили свои атаки до ударов, но открыть счет удалось только на 32-й минуте.

Амвросий Чачуа головой сбросил мяч на Яна Костенко, который переправил его в ворота "Зари".

До перерыва счет не поменялся.

Во втором тайме гости попытались отыграться и на 62-й минуте даже отправили мяч в сетку ворот львовян. Филипп Будковский отличился после атаки луганцев, однако арбитры зафиксировали положение вне игры и отменили гол.

В дальнейшем "Заря" продолжала искать возможность восстановить равновесие, однако хозяева сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

"Карпаты" – "Заря" – 1:0 (1:0) Гол: Костенко (32).

Историческая победа после 18 матчей без успеха

Эта победа стала для "Карпат" первой в истории противостояний с "Зарей" в чемпионате Украины.

До субботней встречи львовяне не могли обыграть луганчан в течение 18 матчей подряд. За это время они шесть раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

Исторический успех пришел в 19-м очном поединке.

Кроме того, "Карпаты" провели свой 280 матч без пропущенных голов в чемпионате Украины.

Еще одно достижение касается результативности на домашнем поле. Львовяне забивают в девяти подряд домашних встречах УПЛ, отличившись за этот период 19 раз.

"Заря" упустила рекордную серию, "Карпаты" вошли в топ-4

Поражение во Львове прервало клубную рекордную серию "Зари" из восьми выездных матчей без поражений в чемпионате Украины.

В течение этого отрезка луганчане одержали пять побед и трижды сыграли вничью.

"Карпаты" благодаря трем набранным очкам поднялись на четвертое место турнирной таблицы. После 12 проведенных матчей команда имеет 22 очка.

"Заря" осталась на седьмой позиции с 18 баллами после 13 встреч.