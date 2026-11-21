Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Ньюкаслом" в выездном матче 11 тура английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты потеряла преимущество после первого тайма, но сумела уйти от поражения, завершив встречу со счетом 2:2.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Гости активнее провели первую половину встречи и открыли счет на 33-й минуте.
После потери мяча защитником хозяев Льюисом Голлом Кай Гаверц отдал передачу на Эберече Эзе, который точным ударом вывел "Арсенал" вперед.
На перерыв лондонцы ушли с минимальным преимуществом, однако после отдыха ход встречи резко изменился.
"Ньюкасл" провел сразу три замены и значительно активизировал атакующие действия.
Уже на 49-й минуте Гарви Барнс сравнял счет, а на 62-й Малик Тиав отличился после углового розыгрыша, выведя хозяев вперед.
После второго гола "Ньюкасл" продолжил давить на соперника. Хозяева создали еще несколько опасных моментов и даже попали в перекладину.
Однако "Арсенал" смог ответить. На 78-й минуте Нони Мадуэке завершил скорую контратаку ударом, после которого мяч с рикошетом оказался в воротах.
В последние минуты обе команды пытались вырвать победу. Арбитр компенсировал девять минут, однако счет больше не изменился.
"Ньюкасл" – "Арсенал" – 2:2 (0:1) Голы: Барнс (49), Тиав (62) – Эзе (33), Мадуэке (78).
Перед матчем лондонцы получили возможность укрепить лидерство в чемпионате после того, как "Манчестер Сити" дома сыграл вничью с "Фулгэмом" – 1:1.
В случае победы команда Артеты могла увеличить отрыв от манчестерцев до восьми очков.
Однако ничья в Ньюкасле не позволила "канонирам" в полной мере воспользоваться потерей очков конкурентом.
Дополнительной неприятностью для лондонцев стала травма голкипера Давида Раи, вынужденного покинуть поле во втором тайме.