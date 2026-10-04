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Зимние виды 04 октября 2026 · 21:09

"Сокол" за 17 секунд шокировал "Одесщину" в чемпионате Украины по хоккею

Две шайбы в первом периоде принесли киевлянам вторую победу на старте сезона.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Сокол" за 17 секунд шокировал "Одесщину" в чемпионате Украины по хоккею
Действующий чемпион Украины ХК "Сокол" (фото: ФХУ)
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Киевский "Сокол" одержал вторую победу подряд в чемпионате Украины по хоккею сезона-2026/27. В очередном матче регулярного чемпионата команда Олега Шафаренко обыграла "Одесщину" – 2:0.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча

Судьбу встречи фактически разрешил первый период. Команды долго не могли открыть счет, однако в середине двадцатиминутки "Сокол" дважды подряд поразил ворота соперника.

На 11-й минуте Даниил Тищенко после передачи Александра Тимченко открыл счет. А уже через 17 секунд Артем Бурдаков удвоил преимущество киевлян. Ассистентами во время второй шайбы стали Максим и Даниил Жеребко.

В двух последующих периодах команды больше не упрекали. "Одещина" пыталась вернуться в игру, однако киевляне надежно сыграли в обороне и удержали преимущество к финальной сирене.

Удачный старт "Сокола"

Для киевской команды это вторая победа на старте нового сезона чемпионата Украины.

В первом матче "Сокол" на выезде уверенно победил "Кременчуг" – 6:2. Таким образом, после двух сыгранных встреч киевляне остаются без потерь очков.

Матч против "Одещины" также стал для "Сокола" первым "сухим" поединком в новом сезоне.

"Сокол" – "Одещина" – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайбы: Тищенко – 10:17, Бурдаков – 10:34.

Ранее "Кременчуг" разобрался с "Днепром" в чемпионате Украины по хоккею.

Теги: Хоккей
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