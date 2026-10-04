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Зимние виды 04 октября 2026 · 18:01

Хет-трик и первая победа: "Кременчуг" разобрался с "Днепром" в чемпионате Украины по хоккею

Хозяева создали солидный запас еще в первом периоде
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хет-трик и первая победа: "Кременчуг" разобрался с "Днепром" в чемпионате Украины по хоккею
Матч "Кременчуг" – "Днепр" (фото: ХК "Кременчуг")
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"Кременчуг" одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Украины по хоккею. На домашнем льду хозяева уверенно обыграли херсонский "Днепр".

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Быстрый рывок хозяев

"Кременчуг" завладел инициативой с первых минут и создал солидный гаандикап уже в стартовом периоде. Главным творцом успеха стал Денис Матусевич, дважды поразивший ворота соперника на 10-й и 20-й минутах. Во второй 20-минутке преимущество команды закрепил Матвей Малик, реализовав численное большинство – 3:0.

Перестрелка в финальном периоде

В заключительной части встречи херсонцы попытались отыграться, ответив шайбами Максима Жовтяка и Александра Журенко. Однако "Кременчуг" уверенно контролировал игру: Владислав Брага и безудержный Матусевич, оформивший хет-трик, установили окончательный счет – 5:2.

Чемпионат Украины по хоккею

"Кременчуг" – "Днепр" (Херсон) – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 – Матусевич (Кривошапкин, бол.), 09:10, 2:0 – Матусевич (Попережай), 19:48, 3:0 – Малик (Небоян, бол.), 23:22, 3:1 – Жовтяк (Чуприна, Делий, бол.), 44:55, 4:1 – Матусевич (Геворкян, Кривошапкин, бол.), 50:59, 4:2 – Журенко (Куцевич, Бондаренко), 55:44, 5:2 – Брага (Абаджян, Геворкян), 58:37

Благодаря этой победе "Кременчуг" набрал 4 очка в регулярном сезоне, тогда как "Днепр" пока остается на дне турнирной таблицы без зачетных баллов.

Ранее мы сообщали, что "Сокол" вырвал победу в Кубке Украины над "Кременчугом" в невероятном финальном матче.

Теги: Хоккей Чемпионат Украины Кременчуг
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