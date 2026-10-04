"Сокіл" за 17 секунд шокував "Одещину" у чемпіонаті України по хокею

Київський "Сокіл" здобув другу перемогу поспіль у чемпіонаті України з хокею сезону-2026/27. У черговому матчі регулярного чемпіонату команда Олега Шафаренка обіграла "Одещину" – 2:0.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу

Долю зустрічі фактично вирішив перший період. Команди тривалий час не могли відкрити рахунок, однак у середині двадцятихвилинки "Сокіл" двічі поспіль вразив ворота суперника.

На 11-й хвилині Данило Тищенко після передачі Олександра Тимченка відкрив рахунок. А вже через 17 секунд Артем Бурдаков подвоїв перевагу киян. Асистентами під час другої шайби стали Максим та Данило Жеребки.

У двох наступних періодах команди більше не закидали. "Одещина" намагалася повернутися у гру, проте кияни надійно зіграли в обороні та втримали перевагу до фінальної сирени.

Вдалий старт "Сокола"

Для київської команди це друга перемога поспіль на старті нового сезону чемпіонату України.

У першому матчі "Сокіл" на виїзді впевнено переміг "Кременчук" – 6:2. Таким чином, після двох зіграних зустрічей кияни залишаються без втрат очок.

Матч проти "Одещини" також став для "Сокола" першим "сухим" поєдинком у новому сезоні.

"Сокіл" – "Одещина" – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Шайби: Тищенко – 10:17, Бурдаков – 10:34.