В понедельник, 16 ноября, прошли 10 матчей 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сразу в четырех дивизионах. Главным матчем дня стала встреча сборных Германии и Нидерландов – однако борьбы в этой паре не вышло, и немцы разгромили "оранье".

Лига A. Первое поражение Хави во главе Нидерландов, Греция не отпускает лидеров

Германия – Нидерланды – 5:0 (1:0, 4:0)

Голы: Шергант, 41, Вирц, 60, 71, Шлоттербек, 65, Груда, 77.

Команды долго не могли открыть счет – и сделать это хозяева смогли лишь в конце первой половины. На 41-й минуте Дерри Шергант вывел немецкий коллектив вперед.

Впрочем, после перерыва команда Юргена Клоппа уже не замечала соперника и отгрузила в ворота "оранье" пять голов. Для Хави Эрнандеса это поражение стало дважды неприятным, ведь оказалось первым во главе сборной Нидерландов.

Греция – Сербия – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Масурас, 69.

В параллельном поединке квартета Греция на своем поле минимально победила Сербию – 1:0. Здесь также команды долго не могли забить, и ждать единственного гола пришлось вплоть до 69-й минуты, когда Йоргос Масурас все же смог отличиться в воротах Джорджа Петровича.

В конце концов Германия набрала итоговые 11 очков и заняла первое место в этой группе, оформив путевку в плейоф Лиги наций. Нидерланды также набрали 11 пунктов и вышли в четвертьфинал со второй позиции. Обе команды опередили Грецию, также имеющую 11 очков, по дополнительным показателям.

Лига B. Уверенные победы Швейцарии и Словении

Северная Македония – Словения – 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: Штурм, 29, 91, Зец, 66.

Словения оформила уверенную победу над македонцами, ставшими главными лузерами группы, потерпев шесть поражений в шести матчах. Неудивительно, что Северная Македония в следующий раз будет играть в третьем по силе дивизионе.

Словения, заняв второе место, отправится в стыковые матчи за право повыситься в классе.

Швейцария – Шотландия – 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: Фергюсон (автогол), 22, Ботели, 47, Саншеш, 51, Амдуни, 89.

Швейцария, еще раньше обеспечившая себе повышение в классе, все равно разбила Шотландию Не слишком мотивированные хозяева сняли все вопросы о победителе в начале второго тайма.

Тогда к автоголу Фергюсону в первом тайме добавились точные удары Ботели и Саншеша. А точку во встрече на 89-й минуте поставил Амдуни.

Лига C. Казахстан упустил победу, Фареры обыграли Молдову

Казахстан – Словакия – 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: Чесноков, 29, Вороговский, 65 – Боженик, 56, Капралик, 90+5.

Фарерские острова – Молдова – 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Самуэльсен, 24.

Эстония – Болгария – 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Кристалл, 8, Палуметс, 60 – Ковачев, 45+1.

Исландия – Люксембург – 3:0 (2:0, 1:0)

Голы : Виллумсон, 26, Гудьонсен (пенальти), 37, Эллертссон, 50.

В Лиге C следует кратко отметить победу Фарерских островов над Молдовой и результативную ничью Казахстана и Словакии. Поражение Молдовы достойно внимания украинского болельщика, ведь за нее всю встречу отыграл защитник "Карпат" Владислав Бабогло.

В остальных матчах Лиги C Эстония в меньшинстве удержала победу над Болгарией, а Исландия не оставила шансов Люксембургу.

Лига D. Победа Литвы, ничья Гибралтара и Мальты

Литва – Лихтенштейн – 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: Янкаускас, 16, Рузгис (пенальти), 50 – Зеле, 60.

Гибралтар – Мальта – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Ричардс, 81 – Шоу, 19.

В Лиге D Литва смогла удержать победный результат против Лихтенштейна.

Мальта не смогла победить Гибралтар, пропустив в конце поединка.