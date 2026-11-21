Парижский ПСЖ одержал волевую победу над "Ниццей" в выездном матче 11-го тура чемпионата Франции. Команда Луиса Энрике пропустила первой, однако двумя голами в течение двух минут изменила ход встречи и в конце концов победила со счетом 3:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как ПСЖ перевернул игру

Хозяева открыли счет уже на восьмой минуте. После передачи Жонатана Клосса Мохамед Амура ворвался в штрафную и точным ударом переиграл Матвея Сафонова.

Парижане постепенно перехватили инициативу, но долгое время не могли реализовать свои моменты.

На 27-й минуте после подачи Ашрафа Хакими и скидки Жуана Невеша мяч вблизи Забарного попал в руку защитника "Ницци" Мандза. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти.

На 31-й минуте Сенни Маюлю реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет.

Уже в следующую минуту ПСЖ вышел вперед. После перехвата Магнеса Аклиуша Фабиан Руис разогнал атаку, Хакими прострелил с правого фланга, а Дезире Дуэ запер передачу на дальней стойке.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и действовал в центре обороны вместе с Лукасом Эрнандесом.

Травма Дуэ и напряженная конечность

Вскоре после забитого мяча Дуэ получил повреждение. На 39-й минуте он оказался на газоне после борьбы с Софьяном Диопом и не смог продолжить встречу.

На 44-й минуте вместо него вышел Ферран Торрес.

Во втором тайме парижане продолжали искать возможности увеличить преимущество. На 85-й минуте Торрес отметился третьим голом ПСЖ после передачи Усмана Дембеле.

Однако "Ницца" не прекратила борьбу. На пятой компенсированной минуте Али Абди сократил отставание, однако спасти встречу хозяева уже не смогли.

"Нитка" – ПСЖ – 2:3

Голы: Амура (8), Абди (90+5) – Маюлю (31, пен.), Дуэ (32), Торрес (85).