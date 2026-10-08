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Зимові види 08 жовтня 2026 · 21:52

Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки

Новачок чемпіонату України з хокею продовжує дивувати
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки
"Шершні" шокували чемпіона (Фото: shershni_hockey, Instagram)
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У четвер, 8 жовтня, київський "Сокіл" зазнав першої поразки в сезоні. В рамках чемпіоната України з хокею чинний чемпіон поступився богуславськм "Шершням".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "Сокола".

Перебіг зустрічі

Першу шайбу у матчі наприкінці першого періоду закинув Кальсін. Ця перевага трималася до початку другого періоду. Тоді форвард Михайло Цюра зрівняв рахунок.

А вже в заключній 20-хвилинці 20-річний нападник із досвідом виступів за "Сокіл" оформив хет-трик. Наприкінці матчу Жеребко зміг скоротити відставання - проте фінальна сирена зафіксувала перемогу новачка.

Чемпіонат України з хокею

"Шершні" - "Сокіл" - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голи: Кальсин, 14, Д.Жеребко, 53 - Цюра, 27, 43, 47.

Ситуація на старті чемпіонату

Завдяки цій перемозі "Шершні" вийшли на чисте перше місце. Клуб з Богуслава має 8 очок після трьох матчів.

Друге місце з 6-ма очками посідає "Сокіл", а "Одещина" набрала 5 очок та посідає третє місце.

Раніше ми повідомляли, що "Сокіл" за 17 секунд шокував "Одещину" у чемпіонаті України по хокею.

Теги: Хокей Чемпіонат України Сокол
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