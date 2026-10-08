Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки

Новачок чемпіонату України з хокею продовжує дивувати

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У четвер, 8 жовтня, київський "Сокіл" зазнав першої поразки в сезоні. В рамках чемпіоната України з хокею чинний чемпіон поступився богуславськм "Шершням".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "Сокола".

Перебіг зустрічі Першу шайбу у матчі наприкінці першого періоду закинув Кальсін. Ця перевага трималася до початку другого періоду. Тоді форвард Михайло Цюра зрівняв рахунок. А вже в заключній 20-хвилинці 20-річний нападник із досвідом виступів за "Сокіл" оформив хет-трик. Наприкінці матчу Жеребко зміг скоротити відставання - проте фінальна сирена зафіксувала перемогу новачка. Чемпіонат України з хокею "Шершні" - "Сокіл" - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Голи: Кальсин, 14, Д.Жеребко, 53 - Цюра, 27, 43, 47. Ситуація на старті чемпіонату Завдяки цій перемозі "Шершні" вийшли на чисте перше місце. Клуб з Богуслава має 8 очок після трьох матчів. Друге місце з 6-ма очками посідає "Сокіл", а "Одещина" набрала 5 очок та посідає третє місце.