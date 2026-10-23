Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як поразка "Шахтаря" вплинула на позицію України

Україна зберегла 23-тє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками чергового ігрового тижня єврокубків. Поразка "Шахтаря" від "Інтера" не принесла нашій країні рейтингових балів, однак конкуренти також не змогли суттєво змінити ситуацію.

Вплив поразки "Шахтаря" на рейтинг України

У п'ятирічній таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна продовжує утримувати 23-тю сходинку з доробком у 24.837 бала. Донецький "Шахтар", який залишається єдиною українською командою на євроаренах, зазнав мінімальної поразки від міланського "Інтера" (0:1) у Лізі чемпіонів.

Оскільки український клуб не здобув балів, відставання від 22-ї позиції, яку посідає Румунія (25.625 бала), зросло після перемоги "Університаті" (Крайова). Водночас наші найближчі переслідувачі – Азербайджан (24.187) та Ізраїль (24.125) – також завершили тиждень без набраних очок, що дозволило Україні зберегти за собою 23-тє місце.

Фініш на позиції не нижче 23-ї за підсумками циклу 2027 року дасть змогу чемпіону України сезону-2027/28 стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів-2028/29 з другого раунду, а не з першого.

Ситуація в топ-10 та інші зміни в Європі

У першій десятці рейтингу зміни не відбулися. Таблицю впевнено очолює Англія з доробком понад 100 балів (106.463), зберігши максимальне представництво із дев'яти клубів. У трійці лідерів також залишаються Італія та Іспанія.

Серед інших переміщень у таблиці: Чехія випередила Польщу та піднялася на 11-ту сходинку, Австрія обійшла Угорщину (17-те та 18-те місця), а Швеція обігнала Шотландію (20-те та 21-ше місця).