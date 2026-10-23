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Футбол 23 октября 2026 · 11:41

Таблица коэффициентов УЕФА: как поражение "Шахтера" повлияло на позицию Украины

Насыщенная еврокубковая неделя обусловила новые рокировки в европейском рейтинге ассоциаций
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Таблица коэффициентов УЕФА: как поражение "Шахтера" повлияло на позицию Украины
"Шахтер" проиграл "Интеру" в ЛЧ (фото: ФК "Шахтер")

Украина сохранила 23 место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной игровой недели еврокубков. Поражение "Шахтера" от "Интера" не принесло нашей стране рейтинговые баллы, однако конкуренты также не смогли существенно изменить ситуацию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Влияние поражения "Шахтера" на рейтинг Украины

В пятилетней таблице коэффициентов УЕФА Украина продолжает удерживать 23-ю строчку с показателем 24,837 балла. Донецкий "Шахтер", который остается единственной украинской командой на европейской арене, потерпел минимальное поражение от миланского "Интера" (0:1) в Лиге чемпионов.

Поскольку украинский клуб не набрал очков, отставание от 22-й позиции, которую занимает Румыния (25,625 балла), увеличилось после победы "Университати" (Крайова). В то же время наши ближайшие преследователи – Азербайджан (24,187) и Израиль (24,125) – также завершили неделю без набранных очков, что позволило Украине сохранить за собой 23-е место.

Финиш на позиции не ниже 23-й по итогам цикла 2027 года позволит чемпиону Украины сезона-2027/28 начать квалификацию Лиги чемпионов сезона-2028/29 со второго раунда, а не с первого.

Ситуация в топ-10 и другие изменения в Европе

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Таблицу уверенно возглавляет Англия с показателем более 100 баллов (106,463), сохранив максимальное представительство из девяти клубов. В тройке лидеров также остаются Италия и Испания.

Среди других перемещений в таблице: Чехия опередила Польшу и поднялась на 11-ю строчку, Австрия обошла Венгрию (17-е и 18-е места), а Швеция опередила Шотландию (20-е и 21-е места).

Таблица коэффициентов УЕФА: как поражение &quot;Шахтера&quot; повлияло на позицию Украины

Раньше мы рассказали, как украинские легионеры сыграли в еврокубках 22 октября.

Теги: Футбол Лига Европы Лига конференций УЕФА Рейтинг УЕФА Шахтер
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УПЛ 23 октября 13:00
Полесье - : - Оболонь
УПЛ 23 октября 13:00
Динамо - : - Кудровка
УПЛ 23 октября 13:00
Верес - : - Колос
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