Трубин победил с "Бенфикой", "Аякс" с Цыганковым дожал "Аталанту": как украинцы сыграли в еврокубках

Украинские футболисты помогли своим клубам одержать победы в еврокубках. Анатолий Трубин и Георгий Судаков выиграли с "Бенфикой", Роман Яремчук – с "Олимпиакосом", а Виктор Цыганков праздновал успех с "Аяксом".

О выступлениях украинцев в Лиге Европы и Лиге конференций сообщает Sport RBC.UA.

Как сыграли украинцы в Лиге Европы

Сразу три клуба, за которые выступают украинские футболисты, одержали победы в третьем туре основного этапа Лиги Европы.

"Бенфика" на выезде разгромила кипрскую "Омонию" со счетом 4:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Полузащитник Георгий Судаков появился на поле после выхода из замены.

Бельгийский "Андерлехт" также победил с большим счетом – на выезде против польской "Ягеллонии" команда выиграла 3:0. Украинский нападающий Даниил Сикан весь поединок провел на скамейке запасных.

Греческий "Олимпиакос" с Романом Яремчуком в стартовом составе минимально одолел пражскую "Спарту" – 1:0. Украинский форвард отыграл 63 минуты, после чего был заменен.

Цыганков помог "Аяксу" победить "Аталанту"

Во втором туре Лиги конференций амстердамский "Аякс" на собственном поле одолел итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

Украинский вингер Виктор Цыганков вышел на поле в середине второго тайма, однако результативными действиями не отличился. Однако именно в его присутствии нидерландцы дожали итальянцев.

Результаты матчей Лиги Европы

"Бешикташ" - "Кристалл Пелес" - 2:2

"Борнмут" - "Милан" - 3:0

"Виктория" Пльзень - "Левски" - 1:2

"Гоффенгайм" - "Лион" - 3:0

"Лиллестрем" - "Реал Сосьедад" - 0:6

"Олимпиакос" - "Спарта" Прага - 1:0

"Омония" – "Бенфика" – 1:4

"Селтик" – "Сельта" – 1:2

"Целе" – "Зальцбург" – 2:2

"Ягеллония" – "Андерлехт" – 0:3

Результаты матчей Лиги конференций