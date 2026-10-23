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Футбол 23 октября 2026 · 00:30

Трубин победил с "Бенфикой", "Аякс" с Цыганковым дожал "Аталанту": как украинцы сыграли в еврокубках

"Бенфика" и "Андерлехт" выиграли с разгромным счетом, а "Олимпиакос" одержал минимальную победу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Трубин победил с "Бенфикой", "Аякс" с Цыганковым дожал "Аталанту": как украинцы сыграли в еврокубках
Анатолий Трубин вышел в старте за "Бенфику" (Фото: anatoliytrubin81, Instagram)

Украинские футболисты помогли своим клубам одержать победы в еврокубках. Анатолий Трубин и Георгий Судаков выиграли с "Бенфикой", Роман Яремчук – с "Олимпиакосом", а Виктор Цыганков праздновал успех с "Аяксом".

О выступлениях украинцев в Лиге Европы и Лиге конференций сообщает Sport RBC.UA.

Как сыграли украинцы в Лиге Европы

Сразу три клуба, за которые выступают украинские футболисты, одержали победы в третьем туре основного этапа Лиги Европы.

"Бенфика" на выезде разгромила кипрскую "Омонию" со счетом 4:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Полузащитник Георгий Судаков появился на поле после выхода из замены.

Бельгийский "Андерлехт" также победил с большим счетом – на выезде против польской "Ягеллонии" команда выиграла 3:0. Украинский нападающий Даниил Сикан весь поединок провел на скамейке запасных.

Греческий "Олимпиакос" с Романом Яремчуком в стартовом составе минимально одолел пражскую "Спарту" – 1:0. Украинский форвард отыграл 63 минуты, после чего был заменен.

Цыганков помог "Аяксу" победить "Аталанту"

Во втором туре Лиги конференций амстердамский "Аякс" на собственном поле одолел итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.

Украинский вингер Виктор Цыганков вышел на поле в середине второго тайма, однако результативными действиями не отличился. Однако именно в его присутствии нидерландцы дожали итальянцев.

Результаты матчей Лиги Европы

  • "Бешикташ" - "Кристалл Пелес" - 2:2
  • "Борнмут" - "Милан" - 3:0
  • "Виктория" Пльзень - "Левски" - 1:2
  • "Гоффенгайм" - "Лион" - 3:0
  • "Лиллестрем" - "Реал Сосьедад" - 0:6
  • "Олимпиакос" - "Спарта" Прага - 1:0
  • "Омония" – "Бенфика" – 1:4
  • "Селтик" – "Сельта" – 1:2
  • "Целе" – "Зальцбург" – 2:2
  • "Ягеллония" – "Андерлехт" – 0:3

Результаты матчей Лиги конференций

  • "Аякс" - "Аталанта" - 2:0
  • "Борец" - КуПС - 2:0
  • "Брага" - "Гент" - 2:0
  • "Линкольн" - "Твенте" - 1:4
  • "Митьюлланн" - "Сент-Трюйден" - 0:1
  • "Монако" - "Фрайбург" - 3:0
  • "Орхус" – "Эгнатия" – 1:1
  • "Тун" - "Хайдук" - 0:1

Раньше мы сообщали. что Тиумур Тутеров отметился первым забитым голом за "Сандерленд".

Теги: Футбол Лига Европы Лига конференций УЕФА
Главные матчи
Лига Европы 22 октября 22:00
Селтик - : - Сельта
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Борнмут - : - Милан
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