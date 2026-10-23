Трубин победил с "Бенфикой", "Аякс" с Цыганковым дожал "Аталанту": как украинцы сыграли в еврокубках

Украинские футболисты помогли своим клубам одержать победы в еврокубках. Анатолий Трубин и Георгий Судаков выиграли с "Бенфикой", Роман Яремчук – с "Олимпиакосом", а Виктор Цыганков праздновал успех с "Аяксом".
О выступлениях украинцев в Лиге Европы и Лиге конференций сообщает Sport RBC.UA.
Сразу три клуба, за которые выступают украинские футболисты, одержали победы в третьем туре основного этапа Лиги Европы.
"Бенфика" на выезде разгромила кипрскую "Омонию" со счетом 4:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Полузащитник Георгий Судаков появился на поле после выхода из замены.
Бельгийский "Андерлехт" также победил с большим счетом – на выезде против польской "Ягеллонии" команда выиграла 3:0. Украинский нападающий Даниил Сикан весь поединок провел на скамейке запасных.
Греческий "Олимпиакос" с Романом Яремчуком в стартовом составе минимально одолел пражскую "Спарту" – 1:0. Украинский форвард отыграл 63 минуты, после чего был заменен.
Во втором туре Лиги конференций амстердамский "Аякс" на собственном поле одолел итальянскую "Аталанту" со счетом 2:0.
Украинский вингер Виктор Цыганков вышел на поле в середине второго тайма, однако результативными действиями не отличился. Однако именно в его присутствии нидерландцы дожали итальянцев.
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