Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках

Українські футболісти допомогли своїм клубам здобути перемоги в єврокубках. Анатолій Трубін і Георгій Судаков виграли з "Бенфікою", Роман Яремчук - з "Олімпіакосом", а Віктор Циганков святкував успіх з "Аяксом".

Про виступи українців в Лізі Європи та Лізі конференцій повідомляє Sport RBC.UA .

Як зіграли українці в Лізі Європи

Одразу три клуби, за які виступають українські футболісти, здобули перемоги в третьому турі основного етапу Ліги Європи.

"Бенфіка" на виїзді розгромила кіпрську "Омонію" з рахунком 4:1. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Півзахисник Георгій Судаков з’явився на полі після виходу із заміни.

Бельгійський "Андерлехт" також переміг із великим рахунком - на виїзді проти польської "Ягеллонії" команда виграла 3:0. Український нападник Данило Сікан увесь поєдинок провів на лаві запасних.

Грецький "Олімпіакос" із Романом Яремчуком у стартовому складі мінімально здолав празьку "Спарту" - 1:0. Український форвард відіграв 63 хвилини, після чого його замінили.

Циганков допоміг "Аяксу" перемогти "Аталанту"

У другому турі Ліги конференцій амстердамський "Аякс" на власному полі здолав італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле в середині другого тайму, однак результативними діями не відзначився. Проте саме за його присутності нідерландці дотиснули італійців.

Результати матчів Ліги Європи

"Бешикташ" - "Крістал Пелес" - 2:2

"Борнмут" - "Мілан" - 3:0

"Вікторія" Пльзень - "Левськи" - 1:2

"Гоффенгайм" - "Ліон" - 3:0

"Ліллестрем" - "Реал Сосьєдад" - 0:6

"Олімпіакос" - "Спарта" Прага - 1:0

"Омонія" - "Бенфіка" - 1:4

"Селтік" - "Сельта" - 1:2

"Целє" - "Зальцбург" - 2:2

"Ягеллонія" - "Андерлехт" - 0:3

Результати матчів Ліги конференцій