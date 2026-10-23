Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках

Українські футболісти допомогли своїм клубам здобути перемоги в єврокубках. Анатолій Трубін і Георгій Судаков виграли з "Бенфікою", Роман Яремчук - з "Олімпіакосом", а Віктор Циганков святкував успіх з "Аяксом".
Про виступи українців в Лізі Європи та Лізі конференцій повідомляє Sport RBC.UA.
Одразу три клуби, за які виступають українські футболісти, здобули перемоги в третьому турі основного етапу Ліги Європи.
"Бенфіка" на виїзді розгромила кіпрську "Омонію" з рахунком 4:1. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Півзахисник Георгій Судаков з’явився на полі після виходу із заміни.
Бельгійський "Андерлехт" також переміг із великим рахунком - на виїзді проти польської "Ягеллонії" команда виграла 3:0. Український нападник Данило Сікан увесь поєдинок провів на лаві запасних.
Грецький "Олімпіакос" із Романом Яремчуком у стартовому складі мінімально здолав празьку "Спарту" - 1:0. Український форвард відіграв 63 хвилини, після чого його замінили.
У другому турі Ліги конференцій амстердамський "Аякс" на власному полі здолав італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.
Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле в середині другого тайму, однак результативними діями не відзначився. Проте саме за його присутності нідерландці дотиснули італійців.
Раніше ми повідомляли. що Тиумур Тутєров відзначився першим забитим голом за "Сандерленд".