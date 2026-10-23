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Футбол 23 жовтня 2026 · 00:30

Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках

"Бенфіка" та "Андерлехт" виграли з розгромним рахунком, а "Олімпіакос" здобув мінімальну перемогу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Трубін переміг із "Бенфікою", "Аякс" із Циганковим дотиснув "Аталанту": як українці зіграли в єврокубках
Анатолій Трубін вийшов в старті за "Бенфіку" (Фото: anatoliytrubin81, Instagram)

Українські футболісти допомогли своїм клубам здобути перемоги в єврокубках. Анатолій Трубін і Георгій Судаков виграли з "Бенфікою", Роман Яремчук - з "Олімпіакосом", а Віктор Циганков святкував успіх з "Аяксом".

Про виступи українців в Лізі Європи та Лізі конференцій повідомляє Sport RBC.UA.

Як зіграли українці в Лізі Європи

Одразу три клуби, за які виступають українські футболісти, здобули перемоги в третьому турі основного етапу Ліги Європи.

"Бенфіка" на виїзді розгромила кіпрську "Омонію" з рахунком 4:1. Український воротар Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Півзахисник Георгій Судаков з’явився на полі після виходу із заміни.

Бельгійський "Андерлехт" також переміг із великим рахунком - на виїзді проти польської "Ягеллонії" команда виграла 3:0. Український нападник Данило Сікан увесь поєдинок провів на лаві запасних.

Грецький "Олімпіакос" із Романом Яремчуком у стартовому складі мінімально здолав празьку "Спарту" - 1:0. Український форвард відіграв 63 хвилини, після чого його замінили.

Циганков допоміг "Аяксу" перемогти "Аталанту"

У другому турі Ліги конференцій амстердамський "Аякс" на власному полі здолав італійську "Аталанту" з рахунком 2:0.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле в середині другого тайму, однак результативними діями не відзначився. Проте саме за його присутності нідерландці дотиснули італійців.

Результати матчів Ліги Європи

  • "Бешикташ" - "Крістал Пелес" - 2:2
  • "Борнмут" - "Мілан" - 3:0
  • "Вікторія" Пльзень - "Левськи" - 1:2
  • "Гоффенгайм" - "Ліон" - 3:0
  • "Ліллестрем" - "Реал Сосьєдад" - 0:6
  • "Олімпіакос" - "Спарта" Прага - 1:0
  • "Омонія" - "Бенфіка" - 1:4
  • "Селтік" - "Сельта" - 1:2
  • "Целє" - "Зальцбург" - 2:2
  • "Ягеллонія" - "Андерлехт" - 0:3

Результати матчів Ліги конференцій

  • "Аякс" - "Аталанта" - 2:0
  • "Борац" - КуПС - 2:0
  • "Брага" - "Гент" - 2:0
  • "Лінкольн" - "Твенте" - 1:4
  • "Мідтьюлланн" - "Сент-Трюйден" - 0:1
  • "Монако" - "Фрайбург" - 3:0
  • "Орхус" - "Егнатія" - 1:1
  • "Тун" - "Хайдук" - 0:1

Раніше ми повідомляли. що Тиумур Тутєров відзначився першим забитим голом за "Сандерленд".

Теги: Футбол Ліга Європи Ліга конференцій УЄФА
Головні матчі
Ліга Європи 22 жовтня 22:00
Селтік - : - Сельта
Ліга Європи 22 жовтня 22:00
Борнмут - : - Мілан
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