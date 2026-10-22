Дебютний гол Тутєрова, жовта картка Романчука: як українці зіграли в єврокубках

Українці заявили про себе в єврокубках. Тимур Тутєров забив у матчі Ліги Європи проти "Леха", а Олександр Романчук допоміг "Університаті" здобути перемогу в Лізі конференцій.

Про виступи українців в Лізі Європи та Лізі конференцій повідомляє Sport RBC.UA .

Романчук допоміг "Університаті" здобути перемогу

Румунська "Університатя" Крайова з українським захисником Олександром Романчуком у складі обіграла андоррський "Інтер Клуб Ескальдес" із рахунком 3:1 у другому турі основного етапу Ліги конференцій.

Романчук вийшов у стартовому складі команди. Він мав нагоду відзначитися голом, проте зрештою потрапив у протокол зустрічі, отримавши попередження.

Завдяки перемозі румунський клуб зміцнив свої позиції у верхній частині турнірної таблиці та увійшов до топ-8.

Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд"

Український нападник Тімур Тутєров відзначився дебютним голом за основну команду англійського "Сандерленда". Він забив уже на другій хвилині виїзного матчу третього туру Ліги Європи проти польського "Леха".

Утім, господарі зуміли відігратися - зустріч завершилася з рахунком 1:1. Для Тутєрова цей м’яч став першою результативною дією за основну команду англійського клубу.

Результати матчів Ліги Європи

Також відбулися і інші матчі третього туру Ліги Європи. Серед результатів вечора - нічия "Ювентуса" з "Ренном" (2:2), перемога "Трабзонспора" над "Хартс" (2:0) та нічия "Борнмута" з "Міланом".

Попереду також матчі "Бенфіки", за яку виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков, та "Олімпіакоса", де грає Роман Яремчук.