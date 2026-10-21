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Футбол 21 жовтня 2026 · 23:57

Вилучення не допомогло: "Шахтар" в більшості програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів

"Гірники" майже пів години мали чисельну перевагу, але не змогли забити бодай один раз
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вилучення не допомогло: "Шахтар" в більшості програв "Інтеру" в Лізі чемпіонів
"Гірники" грали в більшості з 68-ї хвилини (Фото: UEFA)

Донецький "Шахтар" поступився міланському Інтеру" у матчі 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. "Гірники", які утримали ворота "сухими" в рівних складах, пропустили, граючи в більшості.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Ліга чемпіонів. Основний етап, 3-й тур

"Інтер" - "Шахтар" - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Аугусто, 77.

Вилучення: Бастоні, 68.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке - Матвієнко - Бондар - Вінісіус, Очеретько (Ізаке, 72) - Мендоза (Невертон, 72) - Марлон Гомес - Педріньйо (Назарина, 32) - Аліссон (Бруніньйо, 83), Еліас (Траоре, 72).

Важкий старт матча для "гірників"

В перші 20 хвилин на стадіоні "Сан Сіро" складались вкрай важко для української команди. І докладалися до цього не лише господарі, а й самі "гірники", які притискалися до воріт та подекуди діяли занадто нервово.

Саме в ці хвилини нерадзуррі мали свої гольові моменти - проте з обома ударами в площину впорався Різник. А в другій половині тайму донеччани стали грати набагато впевненіше.

Не можна сказати, що "Шахтар" перехопив ініціативу, проте кілька моментів біля воріт Мартінеса гості створили. Що характерно - і удар головою Бондаря, і удар Очеретька прийшли після розіграшу кутових біля воріт "Інтера". Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

"Інтер" забив в меншості

Другі 45 хвилин "гірники" розпочали значно впевненіше. Власне, саме гості більше контролювали м'яч в перші 10-15 хвилин. Але моменти першими знову створили господарі - проте удар Боні не був складним для Різника.

Ключовий епізод мав статися на 68-й хвилині. Кутовий біля воріт "Шахтаря" переріс в низку сутичок - а закінчився вилученням Бастоні, який отримав другу жовту за брудну гру проти Олега Очеретька.

Проте саме в меншості "Інтер" зміг відкрити рахунок - Мхітарян, який щойно вийшов на заміну, видав філігранний пас на Карлоса Аугусто, який проштовхнув м'яч повз Різника.

Цей гол зрештою став єдиним в матчі - хоча свої моменти мали і нерадзуррі, і "гірники". Але фінальний свисток зафіксував чергову перемогу "Інтера", який досі не поступався донеччанам.

Раніше ми розповідали, що головний тренер донеччан Арда Туран розповів як війна виснажує "Шахтар".

Теги: Шахтар Футбол
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