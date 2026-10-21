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Футбол 21 октября 2026 · 23:57

Удаление не помогло: "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов

"Горняки" почти пол часа имели численное преимущество, но не смогли забить хотя бы один раз
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удаление не помогло: "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
"Горняки" играли в большинстве с 68-й минуты (Фото: UEFA)

Донецкий "Шахтер" уступил миланскому Интеру" в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов. "Горняки", удержавшие ворота "сухими" в равных составах, пропустили, играя в большинстве.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Лига чемпионов. Основной этап, 3-й тур

"Интер" – "Шахтер" – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Аугусто, 77.

Удаление: Бастони, 68.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике – Матвиенко – Бондарь – Винисиус, Очеретько (Изаке, 72) – Мендоза (Невертон, 72) – Марлон Гомес – Педриньо (Назарина, 32) – Алиссон (Бруниньо, 83), Элиас (Траоре, 72).

Трудный старт матча для "горняков"

В первые 20 минут на стадионе "Сан Сиро" складывались крайне тяжело для украинской команды. И прилагались к этому не только хозяева, но и сами "горняки", которые прижимались к воротам и иногда действовали слишком нервно.

Именно в эти минуты нерадзурри имели свои голевые моменты – однако с обоими ударами в плоскость справился Ризнык. А во второй половине тайма дончане стали играть гораздо увереннее.

Нельзя сказать, что "Шахтер" перехватил инициативу, но несколько моментов у ворот Мартинеса гости создали. Что характерно – и удар головой Бондаря, и удар Очеретько пришли после розыгрыша угловых у ворот "Интера". Наконец, на перерыв команды ушли по ничейному счету.

"Интер" забил в меньшинстве

Вторые 45 минут "горняки" начали гораздо увереннее. Собственно, гости больше контролировали мяч в первые 10-15 минут. Но моменты первыми снова создали хозяева – однако удар Бони не был сложным для Ризныка.

Ключевой эпизод должен был произойти на 68-й минуте. Угловой у ворот "Шахтера" перерос в ряд стычек - а закончился удалением Бастони, получившего вторую желтую за грязную игру против Олега Очеретько.

Однако именно в меньшинстве "Интер" смог открыть счет - только что вышедший на замену Мхитарян выдал филигранный пас на Карлоса Аугусто, протолкнувшего мяч мимо Ризныка.

Этот гол в конце концов стал единственным в матче – хотя свои моменты имели и нерадзурри, и "горняки". Но финальный свисток зафиксировал очередную победу "Интера", который до сих пор не уступал дончанам.

Ранее мы рассказывали, что главный тренер дончан Арда Туран рассказал, как война истощает "Шахтер".

Теги: Шахтер Футбол
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Лига чемпионов 21 октября 22:00
Интер - : - Шахтер
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Бавария - : - Арсенал
Лига чемпионов 21 октября 22:00
Реал - : - Лейпциг
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