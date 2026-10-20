"Выдержать такой график невозможно": Туран рассказал, как война истощает "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран рассказал, как война влияет на подготовку команды. По его словам, поездки на еврокубковые матчи длятся в среднем 14-16 часов и лишают игроков времени на восстановление.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Арды Турана для издания La Gazzetta dello Sport .

Туран назвал главную проблему "Шахтера"

По словам Турана, больше всего проблем создают длительные переезды, которые сокращают время на отдых и тренировки.

"Мы проводим часы в поездках на автобусе и поезде, не давая игрокам времени на восстановление. Мы едва находим окна для тренировок, наши поездки на еврокубковые матчи продолжаются в среднем от 14 до 16 часов. Иногда мы даже не возвращаемся домой", - рассказал специалист.

По словам Турана, команда вынуждена учитывать не только физические нагрузки во время матчей, но и усталость, вызванную путешествиями. По его мнению, при таком календаре поддерживать оптимальное физическое состояние футболистов очень сложно.

Война увеличивает риск травм

Тренер подчеркнул, что особенно уязвимыми могут быть молодые игроки, которые имеют меньше опыта и тяжелее переносят постоянные нагрузки.

"Выдерживать такой календарь с научной точки зрения почти невозможно. Мы молодая команда и ребята с меньшим опытом более уязвимы к травмам", - отметил Туран.

В то же время наставник "горняков" поблагодарил клуб за усилия, направленные на минимизацию влияния войны на команду. По его словам, руководство иногда разрабатывает сложные логистические планы, чтобы футболисты могли как можно лучше подготовиться к матчам и восстановиться после них.

"Шахтер" стремится выйти на уровень Лиги чемпионов

Несмотря на трудности, Туран положительно оценил развитие команды. Он отметил, что после прихода в клуб увидел талантливых футболистов, которым нужно было сформировать сильную коллективную идентичность.

В первом сезоне под его руководством "Шахтер" выиграл чемпионат и добрался до полуфинала Лиги конференций. Теперь команда стремится доказать, что способна конкурировать и на уровне Лиги чемпионов, где результат часто зависит от малейших деталей.

Тренер подчеркнул, что команда верит в свою игровую систему, стремится контролировать мяч и быстро реагировать после его потери. В то же время, он не хочет, чтобы сложные условия воспринимались как оправдание результатов "Шахтера".