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Футбол 20 октября 2026 · 11:53

"Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо"

УЕФА назначил немецкую бригаду рефери на принципиальное противостояние в Милане
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо"
Харм Осмерс (фото: x.com/BayernSpace)

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов между миланским "Интером" и донецким "Шахтером". Судить встречу на "Сан-Сиро" доверили специалистам из Германии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Немецкая бригада

Главным рефери предстоящего матча назначен 41-летний немецкий арбитр Харм Осмерс. На линиях ему помогут лайнсмены Кристиан Гиттельманн и Кристиан Дитц, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять Флориан Экснер. За систему ВАР будет отвечать Роберт Шредер, ассистировать которому будет Бенжамин Бранд.

Как Осмерс фиксировал разгром "Динамо"

Осмерс работает на международной арене с 2020 года, а во внефутбольной жизни является инвестиционным консультантом.

У него уже есть опыт обслуживания поединков с участием украинской команды. В декабре 2024 года немецкий рефери судил матч основного этапа Лиги Европы между "Реал Сосьедадом" и киевским "Динамо", в котором испанский клуб одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Турнирное положение перед битвой на "Сан-Сиро"

Матч между "Интером" и "Шахтером" состоится в среду, 21 октября, на миланском стадионе "Сан-Сиро". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К противостоянию соперники подходят в разном турнирном состоянии. Донецкий "Шахтер" после двух туров имеет в своем активе 4 очка и занимает 11-е место в общей таблице Лиги чемпионов. Миланский "Интер", напротив, пока не одержал ни одной победы и располагается лишь на 29-й строчке.

Ранее Sport RBC.UA рассказал о главных матчах третьего тура Лиги чемпионов , которые стоит посмотреть на этой неделе.

Теги: Футбол Шахтер
Главные матчи
Лига чемпионов 20 октября 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Ливерпуль - : - Вильярреал
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Штуттгарт - : - Атлетико
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