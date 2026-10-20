ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов

Во вторник и среду пройдут матчи 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Внимание украинских болельщиков будет приковано к Милану, куда в гости к "Интеру" едет донецкий "Шахтер". Среди других матчей наиболее интересной выглядит встреча ПСЖ нашего Ильи Забарного с "Барселоной", а в гости в "Баварию" едет "Арсенал".
Sport RBC.UA при поддержке GGBET рассказывает о главных матчах второго тура Лиги чемпионов, которые стоит посмотреть на этой неделе.
Во вторник, 20 октября, будет сыграно 9 матчей. Традиционно, два из них начнутся в 19:45, остальные – в 22:00.
Центральным матчем вечера станет противостояние в Париже, где ПСЖ будет принимать "Барселону". Обе команды выиграли свои первые два матча основного этапа и имеют по шесть очков. Парижане забили 10 голов и пропустили три, в то время как каталонцы отличились девять раз и пропустили всего два мяча.
ПСЖ во втором туре одержал яркую победу над "Манчестер Сити" – 4:2, в то время как "Барселона" разгромила "Галатасарай" – 4:1. Так что очная встреча в Париже станет первым по-настоящему серьезным испытанием для двух команд, пока идут без потерь.
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Еще одна интересная дуэль – "Ливерпуль" против "Вильярреала". Англичане стартовали в основном этапе победы над "Атлетико" - 2:1, а во втором туре разгромили ЛАСК - 6:3. Испанский клуб, в свою очередь, начал турнир с поражения от "Боруссии" Дортмунд – 2:3, после чего победил "Наполи" – 3:1.
Любопытно, что команды уже встречались в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. Тогда "Ливерпуль" выиграл оба матча и вышел в финал. Всего в последних четырех очных встречах англичане одержали три победы.
Отдельно стоит отметить "Манчестер Сити" – АЭК. Англичане начали турнир с победы над "Порту" – 2:0, но во втором туре уступили ПСЖ – 2:4. АЕК проиграл оба своих матча, сначала ЛАСКу – 0:1, а затем "Шахтеру" – 1:3.
Для команды Энцо Марески домашняя игра против АЕК станет возможностью вернуться на победный путь в Лиге чемпионов и набрать важные очки перед следующими турами. Тем более, что в АПЛ "Ман Сити" пока не знает поражений. К слову, за греческий клуб играет Александр Зубков.
В среду, 21 октября, пройдут еще девять матчей третьего тура.
Украинские болельщики будут больше всего ждать матча "Шахтера". Донецкий клуб сыграет на выезде против "Интера". После двух туров "горняки" имеют четыре очка: команда Арды Турана сыграла вничью с ПСВ – 1:1, а затем победила АЭК – 3:1. "Интер", напротив, проиграл оба своих матча - "Реалу" со счетом 1:2 и "Брюгге" - 3:4.
История противостояний при этом на стороне "Интера". Команды встречались семь раз в еврокубках, итальянцы трижды побеждали и четырежды соперники играли вничью. Особенно неудачными для "Шахтера" были выездные матчи в Милане: болезненное поражение 0:5 в полуфинале Лиги Европы 2020 хорошо запомнилось болельщикам.
Еще один большой матч состоится в Мюнхене. "Бавария" примет "Арсенал". Немецкий клуб в этой Лиге чемпионов пока играл исключительно с норвежцами: в первом туре разгромил "Буде-Глимт" – 5:0, а во втором сыграл вничью с "Викингом" – 3:3. Лондонцы, в свою очередь, победили "Наполи" – 1:0 и "Лилль" – 3:0.
Очная встреча также имеет богатую историю. "Бавария" и "Арсенал" регулярно встречались в Лиге чемпионов, а последние матчи между командами проходили в сезоне-2025/26. В этот раз мюнхенцы будут принимать лондонцев на "Альянц Арене".
Еще один матч, который стоит выделить – "Реал" против "РБ Лейпциг". Мадридцы выиграли оба стартовых матча основного этапа, победив "Интер" – 2:1 и "Рому" – 4:3. "Лейпциг" после поражения от "Комо" – 1:4 – реабилитировался победой над ПСВ – 1:0.
Команды уже встречались четырежды в Лиге чемпионов. "Реал" одержал две победы, "Лейпциг" одну, еще один матч завершился вничью. Последний раз клубы играли между собой в плей-офф сезона-2023/24, когда мадридцы прошли дальше по итогам двух матчей.
Впрочем, к этому матчу "Лейпциг" подходит на фоне болезненного поражения в Бундеслиге. Матч с "Баварией" обещал быть ярким, но так получилось только для мнюхенской команды – 6:1.
В Украине все матчи Лиги чемпионов будут показывать медиасервис MEGOGO. Этот контент доступен в тарифах MEGOPACK и "Спорт". Смотреть трансляцию можно не более чем на двух устройствах одновременно.
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