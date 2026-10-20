ПСЖ проти "Барселони" і важкий іспит "Шахтаря": головні матчі 3-го туру Ліги чемпіонів

Sport RBC.UA за підтримки розповідає про головні матчі другого туру Ліги чемпіонів, які варто подивитися цього тижня.

У вівторок та середу відбудуться матчі 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Увага українських вболівальників буде прикута до Мілану, куди в гості до "Інтера" прямує донецький "Шахтар". Серед інших матчів найбільш цікавим виглядає зустріч ПСЖ нашого Іллі Забарного із "Барселоною", а в гості до "Баварії" їде "Арсенал".

20 жовтня: суперматч в Парижі, Зубков проти "Манчестер Сіті"

У вівторок, 20 жовтня, буде зіграно 9 матчів. Традиційно, два з них розпочнуться о 19:45, решта – о 22:00.

19:45 "Фенербахче" – "Славія"

19:45 "Сабах" – "Боруссія" Дортмунд

22:00 "Рома" – "Слован"

22:00 "Порту" – ПСВ

22:00 "Ліверпуль" – "Вільярреал"

22:00 "Манчестер Сіті" – АЕК

22:00 ПСЖ – "Барселона"

22:00 "Наполі" – "Буде-Глімт"

22:00 "Штутгарт" – "Атлетіко"

Центральним матчем вечора стане протистояння в Парижі, де ПСЖ прийматиме "Барселону". Обидві команди виграли свої перші два матчі основного етапу та мають по шість очок. Парижани забили 10 голів і пропустили три, тоді як каталонці відзначилися дев'ять разів і пропустили лише два м'ячі.

ПСЖ у другому турі здобув яскраву перемогу над "Манчестер Сіті" – 4:2, тоді як "Барселона" розгромила "Галатасарай" – 4:1. Тож очна зустріч у Парижі стане першим по-справжньому серйозним випробуванням для двох команд, які поки йдуть без втрат.

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Ще одна цікава дуель – "Ліверпуль" проти "Вільярреала". Англійці стартували в основному етапі з перемоги над "Атлетіко" – 2:1, а в другому турі розгромили ЛАСК – 6:3. Іспанський клуб, своєю чергою, почав турнір із поразки від "Боруссії" Дортмунд – 2:3, після чого переміг "Наполі" – 3:1.

Цікаво, що команди вже зустрічалися в півфіналі Ліги чемпіонів у сезоні-2021/22. Тоді "Ліверпуль" виграв обидва матчі та вийшов до фіналу. Загалом в останніх чотирьох очних зустрічах англійці здобули три перемоги.

Окремо варто відзначити "Манчестер Сіті" – АЕК. Англійці розпочали турнір із перемоги над "Порту" – 2:0, але в другому турі поступилися ПСЖ – 2:4. АЕК програв обидва свої матчі, спочатку ЛАСКу – 0:1, а потім "Шахтарю" – 1:3.

Для команди Енцо Марески домашня гра проти АЕК стане можливістю повернутися на переможний шлях у Лізі чемпіонів та набрати важливі очки перед наступними турами. Тим паче, в АПЛ "Ман Сіті" наразі не знає поразок. До слова, за грецький клуб грає українець Олександр Зубков.

21 жовтня: "Шахтар" проти "Інтера" і супербій в Мюнхені

У середу, 21 жовтня, відбудуться ще дев'ять матчів третього туру.

19:45 "Комо" – "Манчестер Юнайтед"

19:45 "Лілль" – "Галатасарай"

22:00 "Астон Вілла" – "Вікінг"

22:00 "Брюгге" – "Ланс"

22:00 "Баварія" – "Арсенал"

22:00 "Інтер" – "Шахтар"

22:00 "Реал" – "РБ Лейпциг"

22:00 "Реал Бетіс" – "Феєноорд"

22:00 "Спортінг" – ЛАСК

Українські вболівальники найбільше чекатимуть на матч "Шахтаря". Донецький клуб зіграє на виїзді проти "Інтера". Після двох турів "гірники" мають чотири очки: команда Арди Турана зіграла внічию з ПСВ – 1:1, а потім перемогла АЕК – 3:1. "Інтер", навпаки, програв обидва свої матчі – "Реалу" з рахунком 1:2 та "Брюгге" – 3:4.

Історія протистоянь при цьому на боці "Інтера". Команди зустрічалися сім разів у єврокубках, італійці тричі перемагали та чотири рази суперники грали внічию. Особливо невдалими для "Шахтаря" були виїзні матчі в Мілані: болюча поразка 0:5 у півфіналі Ліги Європи 2020 року добре запам'яталася вболівальникам.

"Шахтар" та "Інтер" зустрічалися восени 2021-го (фото: ФК "Шахтар")

"Баварія" – "Арсенал": головна вивіска другого дня

Ще один великий матч відбудеться в Мюнхені. "Баварія" прийматиме "Арсенал". Німецький клуб у цій Лізі чемпіонів поки що грав виключно із норвежцями: у першому турі розгромив "Буде-Глімт" – 5:0, а в другому зіграв унічию з "Вікінгом" – 3:3. Лондонці, своєю чергою, перемогли "Наполі" – 1:0 та "Лілль" – 3:0.

Очна зустріч також має багату історію. "Баварія" та "Арсенал" регулярно зустрічалися в Лізі чемпіонів, а останні матчі між командами проходили в сезоні-2025/26. Цього разу мюнхенці прийматимуть лондонців на "Альянц Арені".

Ще один матч, який варто виділити, – "Реал" проти "РБ Лейпциг". Мадридці виграли обидва стартові матчі основного етапу, перемігши "Інтер" – 2:1 та "Рому" – 4:3. "Лейпциг" після поразки від "Комо" – 1:4 – реабілітувався перемогою над ПСВ – 1:0.

Команди вже зустрічалися чотири рази в Лізі чемпіонів. "Реал" здобув дві перемоги, "Лейпциг" одну, ще один матч завершився внічию. Востаннє клуби грали між собою у плей-оф сезону-2023/24, коли мадридці пройшли далі за підсумками двох матчів.

Утім до цього матчу "Лейпциг" підходить на фоні болючої поразки у Бундеслізі. Матч з "Баварією" обіцяв бути яскравим, але так вийшло лише для мнюхенської команди – 6:1.

Де дивитися Лігу чемпіонів?

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