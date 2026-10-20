"Інтер" – "Шахтар": матч ЛЧ довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо"

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем". Судити зустріч на "Сан-Сіро" довірили фахівцям із Німеччини.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Німецька бригада

Головним рефері майбутнього матчу призначений 41-річний німецький арбітр Харм Осмерс. На лініях йому допомагатимуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн та Крістіан Дітц, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Екснер. За систему ВАР відповідатиме Роберт Шрьодер, асистувати якому буде Бенжамін Бранд.

Як Осмерс фіксував розгром "Динамо"

Осмерс працює на міжнародній арені з 2020 року, а у позафутбольному житті є інвестиційним консультантом.

У його доробку вже є досвід обслуговування поєдинків за участю української команди. У грудні 2024 року німецький рефері судив матч основного етапу Ліги Європи між "Реал Сосьєдадом" та київським "Динамо", у якому іспанський клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Турнірний розклад перед битвою на "Сан-Сіро"

Матч між "Інтером" та "Шахтарем" відбудеться у середу, 21 жовтня, на міланському стадіоні "Сан-Сіро". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

До протистояння суперники підходять у різному турнірному стані. Донецький "Шахтар" після двох турів має у своєму доробку 4 очки та посідає 11-те місце в загальній таблиці Ліги чемпіонів. Натомість міланський "Інтер" поки залишається без перемог і розмістився лише на 29-й сходинці.