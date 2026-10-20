rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 20 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол "Інтер" – "Шахтар": матч ЛЧ довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 жовтня 2026 · 11:53

"Інтер" – "Шахтар": матч ЛЧ довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо"

УЄФА призначив німецьку бригаду рефері на принципове протистояння в Мілані
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Інтер" – "Шахтар": матч ЛЧ довірили арбітру з досвідом розгрому "Динамо"
Харм Осмерс (фото: x.com/BayernSpace)

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів між міланським "Інтером" та донецьким "Шахтарем". Судити зустріч на "Сан-Сіро" довірили фахівцям із Німеччини.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Німецька бригада

Головним рефері майбутнього матчу призначений 41-річний німецький арбітр Харм Осмерс. На лініях йому допомагатимуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн та Крістіан Дітц, а обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Флоріан Екснер. За систему ВАР відповідатиме Роберт Шрьодер, асистувати якому буде Бенжамін Бранд.

Як Осмерс фіксував розгром "Динамо"

Осмерс працює на міжнародній арені з 2020 року, а у позафутбольному житті є інвестиційним консультантом.

У його доробку вже є досвід обслуговування поєдинків за участю української команди. У грудні 2024 року німецький рефері судив матч основного етапу Ліги Європи між "Реал Сосьєдадом" та київським "Динамо", у якому іспанський клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Турнірний розклад перед битвою на "Сан-Сіро"

Матч між "Інтером" та "Шахтарем" відбудеться у середу, 21 жовтня, на міланському стадіоні "Сан-Сіро". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

До протистояння суперники підходять у різному турнірному стані. Донецький "Шахтар" після двох турів має у своєму доробку 4 очки та посідає 11-те місце в загальній таблиці Ліги чемпіонів. Натомість міланський "Інтер" поки залишається без перемог і розмістився лише на 29-й сходинці.

Раніше Sport RBC.UA розповів про головні матчі третього туру Ліги чемпіонів, які варто подивитися цього тижня.

Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Ліверпуль - : - Вільярреал
Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Штутгарт - : - Атлетіко
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
ПСЖ проти "Барселони" і важкий іспит "Шахтаря": головні матчі 3-го туру Ліги чемпіонів ПСЖ проти "Барселони" і важкий іспит "Шахтаря": головні матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ Провал на старті в Осаці: сьома сіяна українка несподівано вибула з турніру WTA Провал на старті в Осаці: сьома сіяна українка несподівано вибула з турніру WTA
Точки зору
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна