rbc.ua
UA | RU
Пятница, 23 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Забарный с ПСЖ узнал дату финала Межконтинентального кубка: кто станет соперником
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 23 октября 2026 · 13:29

Забарный с ПСЖ узнал дату финала Межконтинентального кубка: кто станет соперником

Парижский клуб будет защищать титул
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Забарный с ПСЖ узнал дату финала Межконтинентального кубка: кто станет соперником
Илья Забарный (фото: Getty Images)

ФИФА определила дату и место проведения финала Межконтинентального кубка 2026 года. Действующий обладатель трофея ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, сыграет решающий матч в Катаре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу организации.

Когда состоится финал

Финал Межконтинентального кубка ФИФА состоится 16 декабря 2026 года на стадионе "Ахмад бин Али" в Эр-Райяне, Катар. ПСЖ, победивший в Лиге чемпионов сезона-2025/26, сыграет против лучшей команды турнира Кубок вызова (Challenger Cup).

Парижане являются действующими обладателями трофея. В финале предыдущего розыгрыша в декабре 2025 года команда Луиса Энрике победила бразильский "Фламенго" в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Как определят соперника парижан

Катар примет три заключительных матча турнира. Парижане напрямую вышли в финал, тогда как имя их соперника определится по итогам нескольких предварительных раундов:

  • 9 декабря (Дерби Америки): на стадионе "Джассим бин Хамад" в Дохе мексиканский "Депортиво Толука" (обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ) сыграет против победителя Кубка Либертадорес-2026. Финалистами южноамериканского турнира стали аргентинский "Эстудиантес" и бразильский "Палмейрас", которые разыграют трофей 28 ноября.

  • 12 декабря (Кубок вызова): победитель "Дерби Америки" встретится с южноафриканским клубом "Мамелоди Сандаунз", который завоевал титул чемпиона Африки.

Победитель матча за Кубок вызова и выйдет в финал, где 16 декабря поборется за главный трофей с ПСЖ.

Забарный с ПСЖ узнал дату финала Межконтинентального кубка: кто станет соперником

Ранее мы сообщили, как поражение "Шахтера" повлияло на позицию Украины в Таблице коэффициентов УЕФА.

Теги: Футбол ФИФА ПСЖ
Главные матчи
УПЛ 23 октября 13:00
Полесье - : - Оболонь
УПЛ 23 октября 13:00
Динамо - : - Кудровка
УПЛ 23 октября 13:00
Верес - : - Колос
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ Леброн против бывшей команды и камбэк с "минус 29": чем удивила ночь в НБА (видео) Леброн против бывшей команды и камбэк с "минус 29": чем удивила ночь в НБА (видео) Феерия в Эдмонтоне и рекорд Макдевида: результаты насыщенного игрового дня в НХЛ (видео) Феерия в Эдмонтоне и рекорд Макдевида: результаты насыщенного игрового дня в НХЛ (видео)
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист