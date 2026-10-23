Забарный с ПСЖ узнал дату финала Межконтинентального кубка: кто станет соперником

ФИФА определила дату и место проведения финала Межконтинентального кубка 2026 года. Действующий обладатель трофея ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, сыграет решающий матч в Катаре.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу организации .

Когда состоится финал

Финал Межконтинентального кубка ФИФА состоится 16 декабря 2026 года на стадионе "Ахмад бин Али" в Эр-Райяне, Катар. ПСЖ, победивший в Лиге чемпионов сезона-2025/26, сыграет против лучшей команды турнира Кубок вызова (Challenger Cup).

Парижане являются действующими обладателями трофея. В финале предыдущего розыгрыша в декабре 2025 года команда Луиса Энрике победила бразильский "Фламенго" в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Как определят соперника парижан

Катар примет три заключительных матча турнира. Парижане напрямую вышли в финал, тогда как имя их соперника определится по итогам нескольких предварительных раундов:

9 декабря (Дерби Америки): на стадионе "Джассим бин Хамад" в Дохе мексиканский "Депортиво Толука" (обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ) сыграет против победителя Кубка Либертадорес-2026. Финалистами южноамериканского турнира стали аргентинский "Эстудиантес" и бразильский "Палмейрас", которые разыграют трофей 28 ноября.

12 декабря (Кубок вызова): победитель "Дерби Америки" встретится с южноафриканским клубом "Мамелоди Сандаунз", который завоевал титул чемпиона Африки.

Победитель матча за Кубок вызова и выйдет в финал, где 16 декабря поборется за главный трофей с ПСЖ.