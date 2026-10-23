Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ

В программе 10-го тура - дебют Мацея Кендзерека в должности главного тренера "Динамо", противостояния "Шахтера" с "Зарей" и встреча "Полесья" с "Оболонью".

10-й тур УПЛ: расписание матчей

Восемь матчей 10-го тура будут распределены на три дня. В пятницу состоятся сразу три игры, в том числе дебют Мацея Кендзерека у руля "Динамо". В субботу сыграют еще три пары, а завершится тур в воскресенье матчами "Черноморца" с "Карпатами" и "Буковины" с "Кривбассом".

В связи с обстоятельствами безопасности время начала большинства матчей было изменено: семь из восьми встреч начнутся в 13:00. Единственным исключением станет матч "Шахтер" – "Заря", который состоится в субботу в 18.00 на "Арене Львов".

Расписание 10-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

"Динамо" – "Кудровка"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Динамо": 2 матча

Победа "Кудровки": 0 матчей

Ничья: 0 матчей

: победа "Динамо" – 1.20, ничья – 8.94, победа "Кудровки" – 17.94.

Этот матч станет первым для "Динамо" после отставки Игоря Костюка и дебютом Мацея Кендзерека в статусе главного тренера в УПЛ. Польский специалист до этого работал в киевском клубе ассистентом и тренером по стандартным положениям, а теперь получил возможность самостоятельно руководить командой.

Для Кендзерека старт будет непростым. "Динамо" проиграло "Полесью" в предыдущем туре 1:3, хотя житомиряне почти весь матч провели в меньшинстве. Киевляне четвертые с 16 очками, а "Кудровка" после первой победы в чемпионате поднялась с последнего места. В прошлом туре команда с Черниговщины разгромила "Буковину" 4:1.

При этом "Динамо" выиграло оба предыдущих матча против "Кудровки" в УПЛ – 2:1 и 3:2. Домашняя серия киевлян без поражений в чемпионате длится шесть матчей. Отдельная интрига – сможет ли новый тренер сразу вернуть команде уверенность после очень болезненного поражения в Житомире.

"Полесье" – "Оболонь"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Полесья": 4 матча

Победа "Оболони": 1 матч

Ничья: 1 матч

: победа "Полесья" – 1.23, ничья – 6.40, победа "Оболони" – 16.50.

"Полесье" подходит к матчу на очень положительной волне. В предыдущем туре житомиряне обыграли "Динамо" 3:1, причем сделали это в меньшинстве после раннего удаления голкипера Олега Кудрика. Героем встречи стал Игорь Краснопир, оформивший хет-трик.

Команда Руслана Ротаня занимает второе место, имея 22 очка, и лишь на два балла отстает от "Шахтера". "Оболонь" в прошлом туре одержала свою первую победу в чемпионате, обыграв "Верес" 2:0. Однако в гостевых матчах киевляне в этом сезоне еще не побеждали.

"Полесье" выиграло четыре последних домашних матча в УПЛ подряд, а общее преимущество житомирян в очных встречах достаточно существенно. В то же время "Оболонь" после первой победы сезона попытается зацепиться за очки и в Житомире.

"Верес" – "Колос"

История встреч в УПЛ: 10 матчей

Победа "Вереса": 2 матча

Победа "Колоса": 6 матчей

Ничья: 2 матча

Коэффициенты от BETKING: победа "Вереса" - 3.31, ничья - 3.39, победа "Колоса" - 2.31.

"Верес" оказался в неприятной ситуации после двух подряд поражений. Сначала жители уступили "Шахтеру" 0:3, а затем на выезде проиграли "Оболони" 0:2. Дополнительной проблемой для Олега Шандрука стало исключение: в двух последних матчах его команда оставалась в меньшинстве.

"Колос" также не может похвастаться стабильностью, но в последнем туре команда Руслана Костышина дала бой "Шахтеру", уступив минимальный счет (1:2). Перед этим кузнецы победили "Эпицентр" 3:1.

В истории противостояния преимущество на стороне "Колоса". Ковалевцы выиграли шесть из десяти матчей УПЛ, тогда как "Верес" побеждал дважды. При этом последняя встреча на "Авангарде" завершилась победой гостей 1:0.

"Левый Берег" – ЛНЗ

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Левого Берега": 1 матч

Победа ЛНЗ: 1 матч

Ничья: 0 матчей

: победа "Левого Берега" – 4.20, ничья – 3.10, победа ЛНЗ – 2.05.

"Левый Берег" по возвращении в УПЛ пока остается в нижней части таблицы. У команды Александра Рябоконя семь очков после восьми матчей и в предыдущем туре уступила "Харькову" 1:2.

ЛНЗ, напротив, постепенно набирает ход. Черкасцы выиграли три из четырех последних матчей чемпионата, обыграв "Кривбасс", "Кудровку" и "Оболонь". Единственным поражением на этом отрезке стала неудача в матче с "Шахтером".

В то же время сейчас у "Левого Берега" важный аргумент в виде домашнего поля, а черкасцы приедут после насыщенного отрезка чемпионата.

"Эпицентр" – "Харьков"

История встреч в УПЛ: 0 матчей

: победа "Эпицентра" – 5.00, ничья – 4.00, победа "Харькова" – 1.66.

"Эпицентр" производит нестабильный отрезок сезона. Команда Сергея Нагорняка после девяти матчей имеет девять очков и размещается в нижней половине таблицы. В предыдущем туре представитель Каменец-Подольского сыграл 2:2 с "Карпатами", пропустив после 90 минут.

У "Харькова" ситуация значительно лучше. Команда Младена Бартуловича имеет 18 очков после восьми матчей и занимает третье место. В предыдущем туре харьковчане победили "Левый Берег" 2:1, а общая беспроигрышная серия команды выглядит убедительно.

В УПЛ соперники еще не встречались, поэтому матч в Каменце-Подольском станет первым в истории очных противостояний. Для "Эпицентра" это шанс сократить отставание от середины таблицы, тогда как "Харьков" попытается продолжить борьбу за высокие позиции.

"Шахтер" – "Заря"

История встреч в УПЛ: 55 матчей

Победа "Шахтера": 43 матч

Победа "Зари": 7 матчей

Ничья: 5 матчей

: победа "Шахтера" – 1.44, ничья – 4.50, победа "Зари" – 7.50.

"Шахтер" остается единоличным лидером УПЛ. У команды Арды Турана есть 24 очка после девяти матчей и еще не теряла очков в чемпионате. В предыдущем туре "горняки" победили "Колос", а после этого сыграли в Лиге чемпионов против "Интера".

Игроки донецкого "Шахтера" имеют насыщенный график (фото: ФК "Шахтер")

В Милане дончане потерпели первое поражение в евросезоне, уступив 0:1. Теперь команде нужно быстро переключиться на чемпионат, ведь уже в субботу "Шахтер" будет принимать "Зарю".

Луганчане после неудачного старта постепенно набрали ход. В двух последних турах "Заря" победила "Левый Берег" 3:1 и "Черноморец" 2:1. У команды Виктора Скрипника 14 очков и находится на седьмой позиции.

История противостояния почти полностью на стороне "Шахтера": в 55 матчах УПЛ "горняки" победили 43 раза. Однако "Заря" последними матчами доказала, что способна создавать проблемы соперникам из верхней части таблицы.

"Черноморец" – "Карпаты"

История встреч в УПЛ: 50 матчей

Победа "Черноморца": 13 матчей

Победа "Карпат": 16 матчей

Ничья: 21 матч

: победа "Черноморца" – 6.66, ничья – 4.50, победа "Карпат" – 1.45.

"Черноморец" находится в нижней части таблицы и имеет всего пять очков после восьми матчей. В предыдущем туре одесситы уступили "Заре" 1:2, а их безвыигрышная серия в чемпионате насчитывает пять матчей.

"Карпаты" подходят ко встрече после результативной ничьей с "Эпицентром" 2:2. Львовяне имеют 15 очков и занимают пятое место. Команда Франсеска Фернандеса остается в числе претендентов на борьбу за еврокубковые позиции.

В последних очных матчах преимущество было на стороне "Карпат". Львовяне победили "Черноморец" в двух встречах УПЛ сезона 2024/25 - 1:0 в Одессе и 4:0 во Львове. Теперь "моряки" попытаются прервать эту безутешную серию уже на домашнем стадионе.

"Буковина" – "Кривбасс"

История встреч в УПЛ: 0 матчей

: победа "Буковины" - 1.72, ничья - 4.20, победа "Кривбасса" - 4.20.

"Буковина" подходит к домашнему матчу после болезненного поражения от "Кудровки" со счетом 1:4. У Черновчан было восемь очков после девяти туров и занимают 11-ю позицию. Команде Сергея Шищенко важно быстро оправиться от такого результата, ведь отрыв от зоны борьбы за выживание минимален.

"Кривбасс" тоже переживает сложный период. Криворожцы проиграли два последних матча чемпионата - "Полиссю" 0:1 и ЛНЗ 0:3. После девяти туров команда имеет всего пять очков и находится на 16-й строчке.

Отдельной интригой станет тренерская ситуация в "Кривбассе". После поражения от ЛНЗ Патрик ван Леувен покинул пост, а команду возглавил Александр Петраков. Хотя официально об этом еще не объявлено. Если все так, то в Каменце-Подольском гости проведут первый матч под руководством нового наставника.

Соперники раньше не встречались в УПЛ, потому их поединок станет первым в истории очных противостояний в элитном дивизионе. Обеим командам сейчас очень нужны очки, поэтому завершающий матч 10-го тура может стать одним из самых важных с точки зрения турнирной борьбы.

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