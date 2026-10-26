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Футбол 26 жовтня 2026 · 21:18

"Шахтар" оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України

Єгор Назарина уклав нову довгострокову угоду з чинним чемпіоном
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шахтар" оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України
Єгор Назарина (фото: ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про продовження співпраці з півзахисником національної збірної України Єгором Назариною. 29-річний хавбек підписав із "гірниками" новий довгостроковий контракт.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу донецького клубу.

Деталі нової угоди

Нова угода між донецьким клубом та півзахисником розрахована ще на три роки – до 31 грудня 2029 року. Назарина залишається важливою частиною команди Арди Турана, продовжуючи демонструвати стабільну гру в середній лінії.

У поточному сезоні-2026/2027 хавбек узяв участь у 11 матчах "гірників" у всіх турнірах. За цей час півзахисник встиг відзначитися 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

&quot;Шахтар&quot; оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України

Хто такий Єгор Назарина

Народився 10 липня 1997 року в Прилуках на Чернігівщині. Випускник академії київського "Динамо", у дорослому футболі дебютував у складі "Дніпра" у травні 2017 року.

  • Клубна кар'єра: Також виступав за бельгійський "Антверпен", львівські "Карпати" та луганську "Зорю". У вересні 2022 року перейшов до донецького "Шахтаря".
  • Збірна України: Захищав кольори юнацьких та молодіжних збірних, а у 2023 році дебютував за національну команду України, маючи в активі 12 поєдинків.
  • Головні досягнення: Триразовий чемпіон України (2023, 2024, 2026) та дворазовий володар Кубка України (2024, 2025) у складі "Шахтаря", а також бронзовий призер УПЛ та фіналіст Кубка з "Зорею" (2020/21). Двічі визнавався найкращим гравцем місяця в українській Прем'єр-лізі.

Раніше Олексій Гуцуляк здивував вибором нового клубу.

Теги: Футбол Шахтар
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Прімейра 26 жовтня 20:45
Санта Клара - : - Бенфіка
Ліга 1 26 жовтня 21:30
ПСЖ - : - Ліон
Ла Ліга 26 жовтня 22:00
Севілья - : - Осасуна
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