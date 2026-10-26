"Шахтар" оголосив про підписання контракту з хавбеком збірної України

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу донецького клубу .

Деталі нової угоди

Нова угода між донецьким клубом та півзахисником розрахована ще на три роки – до 31 грудня 2029 року. Назарина залишається важливою частиною команди Арди Турана, продовжуючи демонструвати стабільну гру в середній лінії.

У поточному сезоні-2026/2027 хавбек узяв участь у 11 матчах "гірників" у всіх турнірах. За цей час півзахисник встиг відзначитися 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Хто такий Єгор Назарина

Народився 10 липня 1997 року в Прилуках на Чернігівщині. Випускник академії київського "Динамо", у дорослому футболі дебютував у складі "Дніпра" у травні 2017 року.