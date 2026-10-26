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Футбол 26 октября 2026 · 21:18

"Шахтер" объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Украины

Егор Назарина заключил новое долгосрочное соглашение с действующим чемпионом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Шахтер" объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Украины
Егор Назарина (фото: ФК "Шахтер")

Донецкий "Шахтер" официально объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником национальной сборной Украины Егором Назариной. 29-летний хавбек подписал с "горняками" новый долгосрочный контракт.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба.

Детали нового соглашения

Новое соглашение между донецким клубом и полузащитником рассчитано еще на три года – до 31 декабря 2029 года. Назарина остается важной частью команды Арды Турана, продолжая показывать стабильную игру в средней линии.

В текущем сезоне-2026/2027 хавбек принял участие в 11 матчах "горняков" во всех турнирах. За это время полузащитник успел отличиться 2 забитыми мячами и отдал 1 результативную передачу.

&quot;Шахтер&quot; объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Украины

Кто такой Егор Назарина

Родился 10 июля 1997 года в Прилуках Черниговской области. Выпускник академии киевского "Динамо" во взрослом футболе дебютировал в составе "Днепра" в мае 2017 года.

  • Клубная карьера: Также выступал за бельгийский "Антверпен", львовские "Карпаты" и луганскую "Зарю". В сентябре 2022 года перешел в донецкий "Шахтер".
  • Сборная Украины: Защищал цвета юношеских и молодежных сборных, а в 2023 дебютировал за национальную команду Украины, имея в активе 12 поединков.
  • Главные достижения: Трехкратный чемпион Украины (2023, 2024, 2026) и двукратный обладатель Кубка Украины (2024, 2025) в составе "Шахтера", а также бронзовый призер УПЛ и финалист Кубка с "Зарей" (2020/21). Дважды признавался лучшим игроком месяца в украинской Премьер-лиге.

Ранее Алексей Гуцуляк удивил выбором нового клуба.

Теги: Футбол Шахтер
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Примейра 26 октября 20:45
Санта Клара - : - Бенфика
Лига 1 26 октября 21:30
ПСЖ - : - Лион
Ла Лига 26 октября 22:00
Севилья - : - Осасуна
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