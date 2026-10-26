"Шахтер" объявил о подписании контракта с хавбеком сборной Украины

Донецкий "Шахтер" официально объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником национальной сборной Украины Егором Назариной. 29-летний хавбек подписал с "горняками" новый долгосрочный контракт.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу донецкого клуба .

Детали нового соглашения

Новое соглашение между донецким клубом и полузащитником рассчитано еще на три года – до 31 декабря 2029 года. Назарина остается важной частью команды Арды Турана, продолжая показывать стабильную игру в средней линии.

В текущем сезоне-2026/2027 хавбек принял участие в 11 матчах "горняков" во всех турнирах. За это время полузащитник успел отличиться 2 забитыми мячами и отдал 1 результативную передачу.

Кто такой Егор Назарина

Родился 10 июля 1997 года в Прилуках Черниговской области. Выпускник академии киевского "Динамо" во взрослом футболе дебютировал в составе "Днепра" в мае 2017 года.