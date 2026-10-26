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Футбол 26 октября 2026 · 14:21

Мбаппе, Ямаль или Кейн: где и когда смотреть вручение "Золотого мяча"

В этом году на главный индивидуальный трофей претендуют три главных звезды
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мбаппе, Ямаль или Кейн: где и когда смотреть вручение "Золотого мяча"
Кейн и Мабппе являются одними из главных фаворитов на "Золотой мяч" (Фото: Getty Images)

Уже в понедельник, 26 октября, в Лондоне пройдет церемония вручения "Золотого мяча". Как всегда, перечень претендентов на награду состоит из 30 участников, но главными фаворитами являются три звезды европейского футбола.

Где и когда можно будет посмотреть церемонию вручения главной индивидуальной награды, рассказывает Sport RBC.UA.

Что известно о предстоящей церемонии

В этом году произошли изменения в условиях оценки лучших футболистов и футболисток.

"Каждый избиратель определяет своих фаворитов, опираясь на три установленных критерия: индивидуальные и решающие выступления, коллективные достижения и завоеванные трофеи, а также поведение и соблюдение принципов честной игры как на поле, так и вне его", - говорится в сообщении организаторов.

Также важно помнить, что помимо собственно "Золотого мяча" на церемонии также будут определены победители еще в ряде номинаций. Да, будут определены лучшая футболистка, лучшие молодые игрок и игрок, лучшие мужские и женские клубы, тренеры и голкиперы.

Кто претендует на награду

В краткий список претендентов на эту награду в 2026 году попали следующие 30 футболистов:

  • Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
  • Пау Кубарси (Испания, "Барселона")
  • Марк Кукурелья (Испания, "Челси"/"Реал")
  • Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • Луис Диас (Колумбия, "Бавария")
  • Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед")
  • Габриэл (Бразилия, "Арсенал")
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
  • Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
  • Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  • Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср")
  • Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
  • Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
  • Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  • Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • Лионель Месси (Аргентина, "Интер" Майами)
  • Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
  • Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
  • Вильян Пачо (Эквадор, ПСЖ)
  • Хулиан Киньонес (Мексика, "Аль-Кадисия")
  • Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
  • Родри (Испания, "Манчестер Сити"/"Барселона")
  • Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
  • Уильям Салиба (Франция, "Арсенал")
  • Ферран Торрес (Испания, "Барселона"/ПСЖ)
  • Дайо Упамекано (Франция, "Бавария")
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
  • Витинья (Португалия, ПСЖ)

Однако главными претендентами на "Золотой мяч" именно нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и форвард "Баварии" Харри Кейн.

  • В сезоне-2025/26 Кейн завоевал "Золотую бутсу" европейского футбола и выиграл Бундеслигу с "Баварией". Против него играет то, что в Лиге чемпионов с клубом и чемпионате мира со сборной англичанин остановился на стадии полуфинала.
  • Ламин Ямаль является победителем чемпионата мира (хоть и отметился лишь одним голом на мундиале) и чемпионом Испании. Из минусов – вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
  • И, наконец, Килиан Мбаппе - нападающий, в этом сезоне вообще не имеющий командного трофея (полуфиналист чемпионата мира, вицечемпион Испании и вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов. Впрочем, именно Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЛЧ и стал лучшим бомбардиром в истории мунди.

Где и когда можно посмотреть церемонию

Начало торжественного мероприятия от France Football запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция мероприятия будет представлена ​​на видеосервисе DAZN.

Ранее мы рассказывали, что о своих шансах на получение "Золотого мяча" в этом году говорили Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе .

Теги: Футбол Золотой мяч
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