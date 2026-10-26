Мбаппе, Ямаль чи Кейн: де і коли дивитися вручення "Золотого м'яча"

Вже у понеділок, 26 жовтня, в Лондоні відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча". Як завжди, перелік претендентів на нагороду складається з 30 учасників, але головними фаворитами є троє зірок європейського футболу.
Де та коли можна буде подивитись церемонію вручення головної індивідуальної нагороди, розповідає Sport RBC.UA.
Цього року відбулись зміни в критеріях оцінювання найкращих футболістів і футболісток.
"Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним", - йдеться в повідомленні організаторів.
Також важливо пам'ятати, що крім власне "Золотого м'яча", на церемонії також будуть визначені переможці ще в низці номінацій. Так, будуть визначені найкраща футболістка, найкращі молоді гравець та гравчиня, найкращі чоловічі та жіночі клуби, тренери та голкіпери.
До короткого списку претендентів на цю нагороду в 2026-му році потрапили наступні 30 футболістів:
Проте головними претендентами на "Золотий м'яч" є саме нападник "Реала" Кіліан Мбаппе, вінгер "Барселони" Ламін Ямаль та форвард "Баварії" Харрі Кейн.
Початок урочистого заходу від France Football запланований на 22:00 за київським часом.
Відеотрансляція заходу буде представлена на відеосервісі DAZN.
Раніше ми розповідали, що про свої шанси на отримання "Золотого м'яча" цього року казали Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе.