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Футбол 14 вересня 2026 · 12:17

Всі це знають: Ямаль назвав єдиного конкурента за "Золотий м'яч"

Зірка "Барселони" вважає, що нагороду має виграти він або представник "Реала"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Всі це знають: Ямаль назвав єдиного конкурента за "Золотий м'яч"
Ямаль бачить себе головним претендентом на нагороду (Фото: lamineyamal, Instagram)
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Півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямаль гучно заявив про свої амбіції виграти "Золотий м'яч". 19-річний вінгер переконаний, що наразі вони разом із форвардом Кіліаном Мбаппе перебувають на абсолютній вершині світового футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю гравця для Universo Valdano.

Аргументи Ямаля

У нещодавньому інтерв'ю, яке відбулося після яскравого дублю у ворота "Валенсії", Ямаль без зайвої скромності оцінив власні шанси на здобуття "Золотого м'яча". У своїй оцінці іспанець спирався на неймовірні командні та індивідуальні здобутки за рік.

Адже Ямаль зі збірною Іспанії переміг на чемпіонаті світу, а з "Барселоною" - чемпіонат та Суперкубок Іспанії. До всього цього він додав 24 голи та 18 асистів у всіх турнірах.

"Кому б я його віддав? Найкращому гравцю у світі. Чесно кажучи, щодо найкращого гравця у світі, можливо, нас двоє - я і Мбаппе. І я думаю, що я заслуговую на це цього року через те, чого я досяг. Так, для мене це дуже очевидно, і кожен, хто дивиться матчі, знає це", - заявив Ямаль.

Позиція Мбаппе

Власне, нападник "Реала" Кіліан Мбаппе також активно бореться за нагороду, роблячи ставку на видатні індивідуальні показники. Незважаючи на те, що мадридці завершили сезон без командних трофеїв, а збірна Франції поступилася іспанцям у півфіналі мундіалю, француз встановив нові бомбардирські рекорди та став найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

"Я вірю, що можу виграти його цього року. Це одна з моїх цілей. Люди кажуть, що я не виграв трофей, але це індивідуальна нагорода... Не було гравця кращого за мене", - підкреслив Мбаппе.

Раніше ми повідомляли, що було оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026.

Теги: Футбол Золотий м'яч Барселона Реал
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УПЛ 14 вересня 15:30
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Вільярреал - : - Бетіс
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