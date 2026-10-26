Михайлюк майже зупинив "Лейкерс" та чемпіон без перемог: як минула ніч в НБА

У ніч на 26 жовтня в НБА відбулися сім матчів регулярного чемпіонату. "Лейкерс" здолали "Юту" зусиллями Луки Дончича, а Святослав Михайлюк запам’ятався важливим захисним епізодом.
Про результати матчів повідомляє Sport RBC.UA.
"Лейкерс" продовжили переможний старт сезону, здолавши "Юту" на виїзді. Головним героєм зустрічі став Лука Дончич, який набрав 52 очки, зробив 10 передач і 8 підбирань.
Український захисник Святослав Михайлюк провів на майданчику 14 хвилин. Він набрав 2 очки та зробив 3 підбирання, реалізувавши один із двох двоочкових кидків і не влучивши жодного разу з-за дуги. На початку другої чверті Михайлюк яскраво зіграв в обороні: зупинив швидкий прорив трьох гравців "Лейкерс", які виходили на порожнє кільце.
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Юта Джаз" - 132:123
"Індіана" здобула переконливу виїзну перемогу над "Брукліном". Найрезультативнішим у складі гостей став Тайріз Халібертон, який набрав 24 очки та віддав 10 результативних передач. Паскаль Сіакам додав 21 очко.
"Бруклін" зазнав третьої поразки поспіль на старті сезону. Найкращим у складі господарів став Нолан Траоре, який набрав 17 очок.
"Індіана Пейсерз" - "Бруклін Нетс" - 136:109
"Орландо" здійснив камбек у заключній чверті та переміг "Нікс" на їх майданчику. Перед останніми 12 хвилинами "Меджик" поступались з рахунком 71:75, але в четвертій чверті набрали 40 очок проти 27 у суперника.
Нью-йоркці зазнали третьої поразки поспіль, тоді як "Орландо" здобув першу перемогу після невдалого старту.
"Орландо Меджик" - "Нью-Йорк Нікс" - 111:102
"Міннесота" продовжила переможну серію, розгромивши "Торонто" на виїзді. Найрезультативнішим у складі гостей став Ентоні Едвардс, який набрав 26 очок.
"Міннесота" здобула третю перемогу в трьох стартових матчах сезону. Для "Репторз" це стала перша поразка після двох перемог на старті чемпіонату.
"Торонто Репторз" - "Міннесота Тімбервулвз" - 94:117
"Оклахома-Сіті" зуміла втримати перевагу в заключній чверті та здобула третю перемогу поспіль. Господарі майданчика тривалий час залишалися в боротьбі за результат. Вирішальною стала краща реалізація моментів у кінцівці.
Матч також запам’ятався травмою Джейлена Вільямса з "Оклахоми", який залишив майданчик через ушкодження ноги. "Кліпперс" зазнали другої поразки в трьох матчах.
"Лос-Анджелес Кліпперс" - "Оклахома-Сіті Тандер" - 101:108
"Детройт" переміг "Філадельфію" в протистоянні команд, які до цього не програвали в новому сезоні. Найкращим гравцем зустрічі став Кейд Каннінгем, який набрав 26 очок, зробив 8 підбирань і віддав 8 передач.
У "Філадельфії" найрезультативнішим був Тайріз Максі з 29 очками, але цього виявилося недостатньо, щоб урятувати команду від першої поразки в сезоні.
"Детройт Пістонс" - "Філадельфія Севенті-Сіксерс" - 106:93
"Мемфіс" здобув третю перемогу поспіль, перегравши "Сакраменто" на його майданчику. Головним героєм став Тай Джером, який набрав 31 очко, реалізувавши всі 14 штрафних кидків.
"Мемфіс Гріззліс" - "Сакраменто Кінгз" - 123:112
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