О’Райлі розгромив "Колорадо", Х’юз набрав 500 очок: результати НХЛ

У ніч на 26 жовтня в НХЛ відбулися п’ять матчів. "Флорида" вирвала перемогу наприкінці зустрічі, "Даллас" і "Нешвілл" відзначилися результативністю, а Квінн Х’юз досяг знакового рубежу.

"Флорида" вирвала перемогу в "Чикаго"

Переможну шайбу "Флориди" закинув Ларс Еллер, який влучив у ворота за 2 хвилини 23 секунди до завершення третього періоду. Для нападника це був перший гол у сезоні після 12 матчів.

"Пантерз" перервали невдалу серію на виїзді, тоді як "Блекхокс" зазнали третьої поспіль поразки. Особливо проблемною для господарів стала гра в більшості: вони не реалізували жодної з семи спроб.

"Чикаго Блекхокс" - "Флорида Пантерз" - 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

"Даллас" здобув п’яту перемогу поспіль

"Даллас" переміг "Айлендерс" у результативному матчі, забивши три шайби в заключному періоді. Головним героєм зустрічі став Джейсон Робертсон, який оформив дубль.

"Айлендерс" тричі поверталися в гру завдяки шайбам Метью Шефера, Кайла Палм’єрі та Брейдена Шенна. Однак у третьому періоді "Даллас" перехопив ініціативу й довів матч до перемоги.

"Старз" виграли п’ятий матч поспіль, а п’ятиматчева серія "Айлендерс" із набраними очками завершилася. Окремо варто відзначити 19-річного захисника Шефера: його гол став 25-м у НХЛ, що дозволило йому випередити Боббі Орра за кількістю шайб серед захисників-підлітків в історії ліги.

"Даллас Старз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

"Монреаль" переміг у Heritage Classic

"Монреаль" здолав "Вінніпег" у матчі просто неба Heritage Classic. Вирішальним фактором стала гра воротаря Джейкоба Фаулера, який відбив 33 кидки.

"Монреаль" набирає очки в чотирьох матчах поспіль, тоді як "Вінніпег" програв п’ятий поєдинок поспіль. Для Фаулера ця гра стала однією з ключових у сезоні завдяки великій кількості сейвів у напруженій кінцівці.

"Вінніпег Джетс" - "Монреаль Канадіенс" - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

"Нешвілл" розгромив "Колорадо"

Найрезультативнішу перемогу серед п’яти команд здобув "Нешвілл", який закинув шість шайб у ворота "Колорадо". Найкращим гравцем зустрічі став Раян О’Райлі - на його рахунку два голи та дві результативні передачі.

Для "Аваланч" це третя поразка в останніх чотирьох матчах. "Предаторз" натомість набрали очки в чотирьох із п’яти попередніх зустрічей.

"Нешвілл Предаторз" - "Колорадо Авеланч" - 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Х’юз набрав 500 очок у матчі проти колишньої команди

"Міннесота" перемогла "Ванкувер" на виїзді, а центральною подією матчу стало досягнення захисника Квінна Х’юза. У своєму першому матчі на арені "Кенакс" після обміну до "Вайлд" він закинув шайбу, яка стала його 500-м очком у НХЛ.

На це американцю знадобилося 520 матчів - швидше серед захисників зі США цей рубіж подолав лише Браян Літч. Х’юз також віддав результативну передачу.

"Кенакс" програли десятий матч поспіль, а "Міннесота" здобула шосту перемогу в останніх дев’яти зустрічах.

"Ванкувер Кенакс" - "Міннесота Вайлд" - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)