О'Райли разгромил "Колорадо", Хьюз набрал 500 очков: результаты НХЛ

В ночь на 26 октября в НХЛ прошли пять матчей. "Флорида" вырвала победу в конце встречи, "Даллас" и "Нэшвилл" отметились результативностью, а Квинн Хьюз достиг знакового рубежа.

"Флорида" вырвала победу у "Чикаго"

Победную шайбу "Флориды" забросил Ларс Эллер, поразивший ворота за 2 минуты 23 секунды до завершения третьего периода. Для нападающего это был первый гол в сезоне после 12 матчей.

"Пантерз" прервали неудачную серию на выезде, тогда как "Блэкхокс" потерпели третье подряд поражение. Особенно проблемной для хозяев стала игра в большинстве: они не реализовали ни одну из семи попыток.

"Чикаго Блэкхокс" - "Флорида Пантерз" - 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

"Даллас" одержал пятую победу подряд

"Даллас" победил "Айлендерс" в результативном матче, забив три шайбы в заключительном периоде. Главным героем встречи стал оформивший дубль Джейсон Робертсон.

"Айлендерс" трижды возвращались в игру благодаря шайбам Мэтью Шефера, Кайла Палмьери и Брейдена Шенна. Однако в третьем периоде "Даллас" перехватил инициативу и довел матч до победы.

"Старз" выиграли пятый матч подряд, а пятиматчевая серия "Айлендерс" с набранными очками завершилась. Особо стоит отметить 19-летнего защитника Шефера: его гол стал 25-м в НХЛ, что позволило ему опередить Бобби Орра по количеству шайб среди защитников-подростков в истории лиги.

"Даллас Старз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

"Монреаль" победил в Heritage Classic

"Монреаль" одолел "Виннипег" в матче под открытым небом Heritage Classic. Решающим фактором стала игра вратаря Джейкоба Фаулера, отразившего 33 броска.

"Монреаль" набирает очки в четырех матчах подряд, тогда как "Виннипег" проиграл пятый поединок. Для Фаулера эта игра стала одной из ключевых в сезоне благодаря большому количеству сэйвов в напряженной концовке.

"Виннипег Джетс" - "Монреаль Канадиенс" - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

"Нэшвилл" разгромил "Колорадо"

Самую результативную победу среди пяти команд одержал "Нэшвилл", забросивший шесть шайб в ворота "Колорадо". Лучшим игроком встречи стал Райан О'Райли - на его счету два гола и две результативные передачи.

Для "Аваланча" это третье поражение в последних четырех матчах. "Предаторз" набрали очки в четырех из пяти предыдущих встреч.

"Нэшвилл Предаторз" - "Колорадо Авеланч" - 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

Хьюз набрал 500 очков в матче против бывшей команды

"Миннесота" победила "Ванкувер" на выезде, а центральным событием матча стало достижение защитника Квинна Хьюза. В своем первом матче на арене "Кэнакс" после обмена в "Уайлд" он забросил шайбу, ставшую его 500-м очком в НХЛ.

На это американцу понадобилось 520 матчей – скорее среди защитников из США этот рубеж преодолел только Брайан Литч. Хьюз также отдал результативную передачу.

"Кенакс" проиграли десятый матч подряд, а "Миннесота" одержала шестую победу в последних девяти встречах.

"Ванкувер Кенакс" - "Миннесота Уайлд" - 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)