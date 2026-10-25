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Зимние виды 25 октября 2026 · 14:34

НХЛ: Разгром в канадском дерби и бенефис Баттерсона

"Торонто" уничтожил "Эдмонтон", "Оттава" устроила перестрелку из "Рейнджерс", а "Юта" удивляет Запад
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
НХЛ: Разгром в канадском дерби и бенефис Баттерсона
Дрейк Баттерсон (фото: x.com/Senators)

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные поединки регулярного чемпионата. Игровой день запомнился разгромом в канадском дерби, перестрелкой с 11 шайбами в Оттаве и очередной осечкой финалиста Кубка Стэнли.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Канадское дерби и голевая перестрелка в Оттаве

Самым громким событием игрового дня стал поединок между "Эдмонтон Ойлерз" и "Торонто Мейпл Лифс". Гости разгромили соперника со счетом 7:2, одержав уже четвертую победу подряд. В составе "Ойлерз" очередными двумя очками отметился Коннор Макдэвид, который продолжает набирать баллы абсолютно в каждом матче с начала сезона (8 заброшенных шайб и 25 результативных передач).

Не менее ярким оказалось противостояние "Оттавы" и "Нью-Йорк Рейнджерс", где команды забросили 11 шайб на двоих. "Сенаторз" праздновали победу 7:4 благодаря феерическому перформансу Дрейка Батерсона, который оформил хет-трик и набрал 4 очка.

Свои очередные победы одержали и другие лидеры Востока: "Каролина" всухую разобралась с "Сент-Луисом" (4:0), а "Бостон" в напряженном поединке дожал "Сан-Хосе" (6:4).

Сенсационная "Юта" и очередная осечка "Вегаса"

На Западе турнирную таблицу продолжают возглавлять "Эдмонтон" и "Вегас", имеющие в своем активе по 17 очков. Однако действующий финалист Кубка Стэнли "Вегас" потерпел третье поражение подряд, уступив в овертайме "Коламбусу" (1:2).

Вплотную к лидерам конференции неожиданно подобралась "Юта", которая вырвала победу над "Тампой-Бэй" в овертайме со счетом 5:4 и теперь имеет 16 баллов в активе.

Результаты матчей НХЛ 25 октября:

  • "Филадельфия" – "Анахайм" – 4:5
  • "Нью-Джерси" – "Лос-Анджелес" – 3:1
  • "Бостон" – "Сан-Хосе" – 6:4
  • "Оттава" – "Нью-Йорк Рейнджерс" – 7:4
  • "Питтсбург" – "Нэшвилл" – 3:2 ОТ
  • "Вашингтон" – "Баффало" – 4:3 ОТ
  • "Коламбус" – "Вегас" – 2:1 ОТ
  • "Сент-Луис" – "Каролина" – 0:4
  • "Эдмонтон" – "Торонто" – 2:7
  • "Юта" – "Тампа-Бэй" – 5:4 ОТ
  • "Калгари" – "Детройт" – 4:1
  • "Сиэтл" – "Миннесота" – 1:5

Ранее "Одещина" победила "Сокол" и укрепила лидерство в чемпионате Украины.

Теги: Хоккей НХЛ
Главные матчи
Серия А 25 октября 13:30
Интер - : - Фиорентина
УПЛ 25 октября 13:00
Буковина - : - Кривбасс
УПЛ 25 октября 13:00
Черноморец - : - Карпаты
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