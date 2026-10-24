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Зимние виды 24 октября 2026 · 21:06

"Одесщина" прервала девятиматчевую серию поражений от "Сокола" и укрепила лидерство в чемпионате

Одесская команда вырвала победу в конце встречи
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Одесщина" прервала девятиматчевую серию поражений от "Сокола" и укрепила лидерство в чемпионате
Победитель ХК "Одесщина" (фото: ФХУ)

"Одесщина" на выезде победила киевский "Сокол" в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, закрепившихся на первом месте турнирной таблицы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

Хозяева открыли счет на девятой минуте. Артём Кальсин после передачи Сидоренко забросил свою пятую шайбу в текущем чемпионате.

Однако еще до первого перерыва "Одесщина" сумела переломить ход встречи. На 13-й минуте Щербак сравнял счет, а менее чем через три минуты Кобильник вывел гостей вперед.

Во втором периоде "Сокол" восстановил равновесие. На 34-й минуте Даниил Тищенко воспользовался передачей Сидоренко и сделал счет 2:2. Для нападающего это результативное действие стало девятым очком в сезоне по системе "гол+пасс".

Решающий момент наступил в заключительной двадцатиминутке. На 55-й минуте Мосюк после передачи Дуюна в третий раз поразил ворота киевлян. Хозяева уже не смогли отыграться.

Историческая победа "Одесщины"

До этого матча "Сокол" выиграл девять подряд встреч против одесской команды. Последний раз соперники играли в начале октября, когда киевляне победили со счетом 2:0.

В этот раз "Одесщина" прервала неудачную серию и укрепила свое лидерство в чемпионате Украины.

Поединок получился равным и по количеству бросков: "Сокол" нанес 21 бросок, а гости – 22.

"Сокол" – "Одесщина" – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Шайбы: Кальсин, 08:52, Тищенко, 33:41 - Щербак, 12:24, Кобильник, 15:13, Мосюк, 54:55.

Броски: 21:22. Штрафы: 4:9.

Ранее "Сокол" уступил "Кременчугу" в серии буллитов

Главные матчи
Серия А 24 октября 19:00
Наполи - : - Рома
Ла Лига 24 октября 19:30
Валенсия - : - Вильярреал
Ла Лига 24 октября 22:00
Атлетико - : - Депортиво
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