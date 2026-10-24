"Одесщина" прервала девятиматчевую серию поражений от "Сокола" и укрепила лидерство в чемпионате

"Одесщина" на выезде победила киевский "Сокол" в матче регулярного чемпионата Украины по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, закрепившихся на первом месте турнирной таблицы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Хозяева открыли счет на девятой минуте. Артём Кальсин после передачи Сидоренко забросил свою пятую шайбу в текущем чемпионате.
Однако еще до первого перерыва "Одесщина" сумела переломить ход встречи. На 13-й минуте Щербак сравнял счет, а менее чем через три минуты Кобильник вывел гостей вперед.
Во втором периоде "Сокол" восстановил равновесие. На 34-й минуте Даниил Тищенко воспользовался передачей Сидоренко и сделал счет 2:2. Для нападающего это результативное действие стало девятым очком в сезоне по системе "гол+пасс".
Решающий момент наступил в заключительной двадцатиминутке. На 55-й минуте Мосюк после передачи Дуюна в третий раз поразил ворота киевлян. Хозяева уже не смогли отыграться.
До этого матча "Сокол" выиграл девять подряд встреч против одесской команды. Последний раз соперники играли в начале октября, когда киевляне победили со счетом 2:0.
В этот раз "Одесщина" прервала неудачную серию и укрепила свое лидерство в чемпионате Украины.
Поединок получился равным и по количеству бросков: "Сокол" нанес 21 бросок, а гости – 22.
"Сокол" – "Одесщина" – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Шайбы: Кальсин, 08:52, Тищенко, 33:41 - Щербак, 12:24, Кобильник, 15:13, Мосюк, 54:55.
Броски: 21:22. Штрафы: 4:9.
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