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Зимние виды 21 октября 2026 · 20:09

"Сокол" уступил "Кременчугу" в серии буллитов в матче чемпионата Украины

Киевляне дважды отыгрывались по ходу встречи, но решающий гол пропустили в послематчевой серии
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Сокол" уступил "Кременчугу" в серии буллитов в матче чемпионата Украины
Игроки "Кременчуга" празднуют победу в принципиальном противостоянии (фото: ХК "Кременчуг")

"Сокол" потерпел поражение от "Кременчуга" в очередном матче чемпионата Украины по хоккею. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов победу одержали хозяева льда – 3:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Команды провели результативный и напряженный матч, в котором "Сокол" дважды вынужден был отыгрываться. Судьбу встречи наконец решила серия послематчевых бросков.

"Кременчуг" дважды выходил вперед

Счет в матче открыли фактические хозяева. На 13-й минуте отличился Глеб Кривошапкин, которому ассистировали Михаил Геворкян и Архип Небоян.

"Сокол" отыгрался в конце второго периода – Даниил Сидоренко реализовал момент после передачи Даниила Тищенко.

В третьем периоде Кривошапкин оформил дубль и второй раз вывел "Кременчуг" вперед. Однако киевляне снова нашли в себе силы отыграться – шайбу забросил Артем Кальсин.

Основное время завершилось со счетом 2:2, поэтому победителя определяли в серии буллитов.

Победу "Кременчугу" принесли буллиты

В послематчевой серии команды обменивались точными бросками и промахами. В итоге "Кременчуг" оказался точнее и одержал победу со счетом 3:2 Б .

В общей сложности "Сокол" нанес 23 броска по воротам соперника, тогда как "Кременчуг" – 33. По штрафным минутам преимущество было на стороне номинальных хозяев – 25:6 .

"Сокол" – "Кременчуг" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:
0:1 – Глеб Кривошапкин (Михаил Геворкян, Небоян)
1:1 – Даниил Сидоренко (Даниил Тищенко)
1:2 – Глеб Кривошапкин (Кривенко, Михаил Геворкян)
2:2 – Артем Кальсин

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею

После шести матчей "Кременчуг" набрал 10 очков и приблизился к лидеру чемпионата - "Одесщине". Команды разделяют только один балл. "Сокол" пока отыграл всего 4 матча и занимает четвертое место.

&quot;Сокол&quot; уступил &quot;Кременчугу&quot; в серии буллитов в матче чемпионата Украины

Турнирная таблица чемпионата Украины по хоккею (фото: ФХУ)

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Теги: Хоккей Сокол Кременчуг
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