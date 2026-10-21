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Зимові види 21 жовтня 2026 · 20:09

"Сокіл" поступився "Кременчуку" в серії булітів у матчі чемпіонату України

Кияни двічі відігравалися по ходу зустрічі, але вирішальний гол пропустили в післяматчевій серії
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Сокіл" поступився "Кременчуку" в серії булітів у матчі чемпіонату України
Гравці "Кременчука" святкують перемогу у принциповому протистоянні (фото: ХК "Кременчук")

"Сокіл" зазнав поразки від "Кременчука" в черговому матчі чемпіонату України з хокею. Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2, а в серії булітів перемогу здобули господарі льоду – 3:2.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Команди провели результативний та напружений матч, у якому "Сокіл" двічі змушений був відіграватися. Долю зустрічі зрештою вирішила серія післяматчевих кидків.

"Кременчук" двічі виходив уперед

Рахунок у матчі відкрили фактичні господарі. На 13-й хвилині відзначився Гліб Кривошапкін, якому асистували Михайло Геворкян та Архип Небоян.

"Сокіл" відігрався наприкінці другого періоду – Данило Сидоренко реалізував момент після передачі Данила Тіщенка.

У третьому періоді Кривошапкін оформив дубль та вдруге вивів "Кременчук" уперед. Однак кияни знову знайшли в собі сили відігратися – шайбу закинув Артем Кальсін.

Основний час завершився з рахунком 2:2, тож переможця визначали в серії булітів.

Перемогу "Кременчуку" принесли буліти

У післяматчевій серії команди обмінювалися влучними кидками та промахами. У підсумку "Кременчук" виявився точнішим і здобув перемогу з рахунком 3:2 Б.

Загалом "Сокіл" завдав 23 кидки по воротах суперника, тоді як "Кременчук" – 33. За штрафними хвилинами перевага була на боці номінальних господарів – 25:6.

"Сокіл" – "Кременчук" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайби:
0:1 – Гліб Кривошапкін (Михайло Геворкян, Небоян)
1:1 – Данило Сидоренко (Данило Тіщенко)
1:2 – Гліб Кривошапкін (Кривенко, Михайло Геворкян)
2:2 – Артем Кальсін

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею

Після шести матчів "Кременчук" набрав 10 очок та наблизився до лідера чемпіонату – "Одещини". Команди розділяє лише один бал. "Сокіл" наразі відіграв лише 4 матчі і посідає четверте місце.

&quot;Сокіл&quot; поступився &quot;Кременчуку&quot; в серії булітів у матчі чемпіонату України

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею (фото: ФХУ)

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Теги: Хокей Сокол Кременчук
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Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
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