Нічний удар по Києву: окупанти пошкодили легендарний спортивний об'єкт у столиці (відео)

У ніч на 19 жовтня було здійснено черговий комбінований обстріл української столиці. Під час нічної атаки ворог задіяв балістичні ракети та ударні безпілотники, що призвело до пошкодження важливого спортивного об'єкта міста.

Руйнування льодової арени

Серйозних ушкоджень зазнала льодова арена, розташована по вулиці міста Шалетт. На цій локації традиційно вирувало спортивне життя столиці, а сама арена була однією з ключових для розвитку зимових видів спорту.

Фахівці та екстрені служби вже працюють на місці події для оцінки масштабів руйнувань та ліквідації наслідків ворожого влучання.

Значення стадіону для українського спорту

Пошкоджений майданчик має важливе значення як для професійного, так і для масового спорту. Тут проводилися матчі чемпіонату України з хокею, а також проходили численні аматорські турніри.

Крім того, льодова арена на вулиці міста Шалетт слугувала домашньою базою для дитячо-юнацьких спортивних секцій із зимових видів спорту, де щодня тренувалися сотні юних українських спортсменів.