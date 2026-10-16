rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 16 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та "Динамо"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 16 жовтня 2026 · 22:16

Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та "Динамо"

Екс-півзахисник національної команди Роман Максимюк тривалий час вважався зниклим безвісти
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та "Динамо"
Роман Максимюк у грі за збірну України (фото: УАФ)
Додати як бажане джерело в Google

У боях за незалежність України загинув колишній півзахисник національної збірної, київського "Динамо" та інших вітчизняних клубів Роман Максимюк. Трагічну звістку підтвердили за результатами ДНК-тестування після тривалого року пошуків та надії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Бойовий шлях героя

Роман Максимюк вважався зниклим безвісти з початку 2025 року. Востаннє український воїн виходив на зв'язок 30 січня 2025 року, коли його підрозділ виконував бойові завдання на Покровському напрямку.

Спортсмен долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року, вступивши до війська добровольцем. Він проходив службу на посаді навідника у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Побратими зазначали, що на передовій Максимюк бився край мужньо, за що згодом був відзначений військовою нагородою.

"Рік очікування та молитв"

"Чуда не стало. Рік надії, очікування, молитв і віри… Рік, упродовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому. Дякую всім, хто молився, підтримував, допомагав шукати й не давав згаснути надії. Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили і чекали", - написала у соціальних мережах дружина загиблого воїна Віра.

Під час одного з міжнародних матчів проти збірної Канади гравці національної команди України виходили на поле з кітелем та футболкою Максимюка, вшановуючи пам'ять та підтримуючи родину свого колеги, який на той момент вважався зниклим безвісти.

Рік надії обірвався: на війні загинув колишній футболіст збірної України та &quot;Динамо&quot;

Спортивна кар'єра Романа Максимюка

Роман Максимюк залишив помітний слід в історії українського футболу. Протягом професійної кар'єри вихованець прикарпатського футболу виступав за низку провідних вітчизняних клубів, серед яких "Прикарпаття", "Динамо", "Дніпро", "Волинь" та "Чорноморець".

У період із 1998 по 2002 рік півзахисник провів 5 поєдинків у складі національної збірної України.

Раніше ми повідомляли, що будинок чемпіонки світу постраждав під час атаки на Київ.

Теги: Динамо Футбол Загибель героя
Головні матчі
Ла Ліга 16 жовтня 22:00
Депортіво - : - Леванте
Бундесліга 16 жовтня 21:45
Айнтрахт - : - Кельн
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Сокіл" знищив чемпіона Іспанії на старті Континентального кубка (відео) "Сокіл" знищив чемпіона Іспанії на старті Континентального кубка (відео) Рекордна дискваліфікація у тенісі: колишнього чемпіона Європи усунули на чверть століття Рекордна дискваліфікація у тенісі: колишнього чемпіона Європи усунули на чверть століття Заміна Костюку: конкурент Ярмоленка готовий очолити "Динамо" Заміна Костюку: конкурент Ярмоленка готовий очолити "Динамо"
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор