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Футбол 16 октября 2026 · 22:16

Год надежды оборвался: на войне погиб бывший футболист сборной Украины и "Динамо"

Экс-полузащитник национальной команды Роман Максимюк долгое время считался пропавшим без вести
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Год надежды оборвался: на войне погиб бывший футболист сборной Украины и "Динамо"
Роман Максимюк в игре за сборную Украины (фото: УАФ)
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В боях за независимость Украины погиб бывший полузащитник национальной сборной, киевского "Динамо" и других отечественных клубов Роман Максимюк. Трагическое известие подтвердили по результатам ДНК-тестирования после длительного года поисков и надежд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Боевой путь героя

Роман Максимюк считался пропавшим без вести с начала 2025 года. В последний раз украинский воин выходил на связь 30 января 2025 года, когда его подразделение выполняло боевые задачи на Покровском направлении.

Спортсмен присоединился к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года, добровольно вступив в армию. Он служил на должности наводчика в составе 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Побратимы отмечали, что на передовой Максимюк сражался очень мужественно, за что впоследствии был награжден.

"Год ожидания и молитв"

"Чуда не произошло. Год надежды, ожидания, молитв и веры… Год, в течение которого мы жили между небом и землей, цеплялись за малейшую надежду и верили, что Рома вернется домой. Спасибо всем, кто молился, поддерживал, помогал искать и не давал угаснуть надежде. Прошу помнить моего Рому. Он был не просто пропавшим без вести. Он был мужем, папой, сыном, другом. Человеком, которого любили и ждали", – написала в социальных сетях жена погибшего воина Вера.

Во время одного из международных матчей против сборной Канады игроки национальной команды Украины выходили на поле с кителем и футболкой Максимюка, отдавая дань уважения и поддерживая семью своего коллеги, который на тот момент считался пропавшим без вести.

Год надежды оборвался: на войне погиб бывший футболист сборной Украины и &quot;Динамо&quot;

Спортивная карьера Романа Максимюка

Роман Максимюк оставил заметный след в истории украинского футбола. В течение профессиональной карьеры воспитанник прикарпатского футбола выступал за ряд ведущих отечественных клубов, среди которых "Прикарпатье", "Динамо", "Днепр", "Волынь" и "Черноморец".

В период с 1998 по 2002 год полузащитник провел 5 поединков в составе сборной Украины.

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Теги: Динамо Футбол Гибель героя
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