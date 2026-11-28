"Жирона" потерпела поражение от "Эльденсе" в матче с пятью голами. Владислав Ванат отличился уже на второй минуте, однако каталонцы пропустили трижды, а Александр Пищур досрочно покинул поле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ванат быстро открыл счет

Украинский нападающий вывел "Жирону" вперед уже на 2-й минуте встречи. Однако хозяева быстро отыгрались: Рубен Лопес сравнял счет на 9-й минуте.

На 25-й минуте положение каталонцев осложнилось еще больше. Александр Пищур получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером. "Эльденсе" воспользовался многочисленным преимуществом, а Лопес на 36-й минуте оформил дубль.

Каталонцы сократили отставание, но не спаслись

Сразу после перерыва Нието забил третий мяч. "Жирона" оказалась в затруднительном положении, однако продолжила борьбу.

На 87-й минуте Морено сократил отставание до минимума, но спастись от поражения подопечным Кике Альвареса не удалось.

"Эльденсе" – "Жирона" – 3:2

Голы: Рубен Лопес, 9, 36, Нието, 47 – Ванат, 2, Морено, 87.

Удаление: Пищур, 25.