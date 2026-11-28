"Жирона" зазнала поразки від "Ельденсе" в матчі з п'ятьма голами. Владислав Ванат відзначився вже на другій хвилині, проте каталонці пропустили тричі, а Олександр Пищур достроково залишив поле.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Український нападник вивів "Жирону" вперед уже на 2-й хвилині зустрічі. Однак господарі швидко відігралися: Рубен Лопес зрівняв рахунок на 9-й хвилині.
На 25-й хвилині становище каталонців ускладнилося ще більше. Олександр Пищур отримав червону картку, залишивши свою команду вдесятьох. "Ельденсе" скористався чисельною перевагою, а Лопес на 36-й хвилині оформив дубль.
Одразу після перерви Нієто забив третій м'яч господарів. "Жирона" опинилася у складному становищі, проте продовжила боротьбу.
На 87-й хвилині Морено скоротив відставання до мінімуму, але врятуватися від поразки підопічним Кіке Альвареса не вдалося.
Голи: Рубен Лопес, 9, 36, Нієто, 47 – Ванат, 2, Морено, 87.
Вилучення: Пищур, 25.
Раніше від дій Ваната постраждав "Ейбар": українець допоміг своїй команді здобути важливу перемогу.