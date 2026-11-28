Збірна України посіла шосте місце у змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті. Команда у складі Олени Городної, Христини Дмитренко, Віталія Мандзина та Дмитра Підручного використала лише п'ять додаткових патронів і завершила гонку з відставанням у 1 хвилину та 10,7 секунди від переможців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як Україна провела змішану естафету

Першу половину дистанції українці завершили на восьмій позиції. Однак після етапу Віталія Мандзина "синьо-жовті" піднялися до п'ятірки найкращих і включилися в боротьбу за високі місця.

На заключному етапі Дмитро Підручний відпрацював на вогневих рубежах без промахів, проте не зміг утримати п'яту позицію. У підсумку українська команда фінішувала шостою.

Загалом українці використали п'ять додаткових патронів і не заходили на штрафні кола. Серед шести найкращих команд менше додаткових пострілів знадобилося лише Франції (чотири).

Хто виграв естафету в Контіолахті

Перемогу здобула збірна Норвегії. Її представники подолали дистанцію за 1:09:00.6, використавши п'ять додаткових патронів.

Срібні нагороди виборола Франція з відставанням у 10,3 секунди. Бронза дісталася Німеччині, яка програла переможцям 31,8 секунди та заробила два штрафні кола.

Результати змішаної естафети в Контіолахті